El número 2 de Flores afirma que Madridec dio la orden de abrir el portón del Madrid Arena y ellos lo niegan

El director general y número 2 de Diviertt, Santiago Rojo, ha señalado que Francisco del Amo, que era coordinador de proyectos del departamento de operaciones de Madridec en la tragedia del Madrid Arena, dio la orden de abrir el portón por el que se colaron más de 3.000 personas. La tercera sesión del juicio del Madrid Arena ha comenzado con la declaración de Rojo que, al igual que hizo Miguel Ángel Flores, ha dicho que sólo responderá a las preguntas de la fiscal Ana Muñoz y de su defensa.

"Oí a Del Amo decir que iba abrir el portón. No le oí más detalles", ha explicado Rojo, que ha negado que fuera él quien diera la orden de apertura del portón por el que se colaron más de 3.000 personas en apenas veinte minutos coincidiendo con el inicio del espectáculo del Dj Steve Aoki.

El fiscal sostiene que Rojo dio la orden a José Antonio Díaz, jefe de equipo de Seguriber, tras hablar con Del Amo para que entraran en el pabellón el mayor número de personas "en el menor tiempo posible" por el portón. Rojo ha querido dejar claro que no tenía autoridad para mandar abrir esa puerta.

"Por supuesto que no, no tengo autoridad para abrir el portón, ni para mandar sobre Seguriber porque Madridec gestiona el edificio, nosotros solo somos clientes finales y ponemos nuestros auxiliares". "Del Amo llamó por teléfono, pero no se a quien llamó", ha precisado eEl número 2 de Flores afirma que Madridec dio la orden de abrir el portón del Madrid Arenal acusado que ha afirmado que sí que vio como se abría el portón (en las imágenes se le ve junto al portón) una vez que escuchó a Pupuche (vigilante de Seguriber) decir que iba a abrirlo, por orden de Del Amo.

Ahora bien, ha dicho que la apertura del portón era algo que se hacía en otros espectáculos celebrados en el recinto. "Recuerdo que en alguna otra ocasión se abría el portón en otros eventos, era normal ver eso abierto", ha aseverado Rojo que ha reconocido que cuando la gente le preguntaba por donde se entraba a la fiesta decía que "todo recto", es decir, por el portón. Minutos después ha vivido su momento más tenso cuando se ha emocionado al hablar de las víctimas.

"Salió gente diciendo que había una avalancha, pasó el tiempo y vi que sacaban a una víctima y al ver que Ayuso (técnico de operaciones de Madridec) no venía llamé a Morcillo (Jefe de personal de Diviertt) que me dijo que había dos víctimas". Inmediatamente, ha continuado, "llamé a Flores".

Visiblemente emocionado, ha destacado que trato de entrar en la enfermería pero que no pudo. "No pude entrar a la enfermería pero Viñals (el médico responsable del evento) me confirmó lo que había ocurrido".

El número 2 de Diviertt ha destacado que tanto exterior como interior, de los eventos celebrados en el Madrid Arena era competencia de Seguriber, la empresa contratada por Madrid Espacios y Congresos. Rojo ha asegurado que en todos los eventos que Diviertt organizó en el pabellón -ayer Flores habló de 33- se celebraron reuniones para hablar de la seguridad exterior en las que participaban Policía Municipal, Madridec y Seguriber. Y preguntado por la seguridad interior ha respondido: "Se daba por hecho que lo llevaba Seguriber. El interior era cosa de Seguriber". No obstante, ha precisado que en esta ocasión no hubo reunión alguna, tal y como declaró ayer Miguel Ángel Flores.

Eso sí, ha afirmado que vio a vigilantes de Seguriber en el interior del pabellón, pero que no sabe ni cuantos eran ni qué funciones tenían. Tampoco ha opinado sobre si eran suficientes: "No puedo valorar eso". El acusado ha señalado que Del Amo y Rafael Pastor, entonces director de departamento de seguridad de Madridec, participaban normalmente en estas reuniones.

Madridec niega que ordenara abrir el portón

Francisco del Amo, que era coordinador de proyectos del departamento de operaciones de Madrid Espacios y Congresos (Madridec) cuando ocurrió la tragedia del Madrid Arena, ha negado en varias ocasiones que diera la orden de abrir el portón por el que se colaron más de 3.000 personas procedentes de un "botellón".

Del Amo ha sido el tercer acusado en declarar ante la Audiencia Provincial de Madrid en la tercera sesión del juicio por la tragedia del Madrid Arena, en la que murieron cinco jóvenes por una avalancha humana ocurrida el 1 de noviembre de 2012.

La Fiscalía, por su parte, sostiene que esa acción la acordaron Del Amo y Rojo. "Yo no he dado esa orden porque nadie en ningún momento de la noche me pide que se abra el portón de cota 0", ha dicho Del Amo que ha insistido: "Yo no puedo decir a nadie que abra el portón 0". Y ha precisado que en caso de que alguien se lo hubiera pedido, lo habría hablado con Rafael Pastor (director de departamento de seguridad de Madridec) y el promotor del evento, Miguel Ángel Flores.