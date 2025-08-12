Una niña de 4 años se va de casa en Valladolid tras una reprimenda de su madre

Una niña de 4 años fue encontrada sola, sentada en un banco después de haberse marchado de su casa en plena madrugada en el barrio vallisoletano de Las Delicias. El hallazgo se produjo alrededor de las 00:30 horas, cuando un vecino que paseaba por la zona vio a la pequeña sentada, aparentemente tranquila, pero sin nadie cerca que se hiciera cargo de ella.

Este vecino, preocupado, intentó hablar con la menor para averiguar si estaba perdida o dónde vivían sus padres, pero no consiguió respuesta. Ante la situación de una niña sola en la calle, y más a esas horas, decidió avisar a la Policía Nacional.

Hasta el lugar acudieron agentes que también intentaron comunicarse con ella, obteniendo la misma respuesta que el vecino. Al no poder concretar su situación, la trasladaron a la Comisaría Provincial para garantizar su seguridad. Fue allí donde la niña finalmente habló, contando que había decidido irse de casa tras recibir una reprimenda de su madre y que su intención era llegar hasta la casa de su abuela.

Afortunadamente, los policías confirmaron que la menor no presentaba ninguna lesión ni signos de descuido. Estaba limpia, bien cuidada y en buen estado de salud. Con esta información, los agentes iniciaron la búsqueda del domicilio de la pequeña.

La investigación policial llevó a identificar el colegio al que asistía y, con la colaboración de la niña, recorrieron las inmediaciones hasta que ella misma indicó el portal en el que vivía. Una vez allí, observaron que la puerta del edificio estaba abierta. Subieron hasta el piso señalado y, aunque tocaron el timbre, nadie contestó. Al no haber respuesta, los agentes se identificaron y entraron a la vivienda para asegurarse de que todo estaba en orden.

Dentro, llegaron hasta el dormitorio donde los padres dormían, ajenos a todo lo ocurrido. Fue la propia niña la que, al entrar, los despertó. Sorprendidos y algo confundidos, los progenitores explicaron que no habían tenido ningún problema previo con su hija esa noche. Contaron que habían estado celebrando un cumpleaños familiar y que, al finalizar, se fueron a dormir sin percatarse de que se habían olvidado de cerrar la puerta con llave.

La Policía Nacional, tras comprobar que no había indicios de maltrato o negligencia, dejaron a la niña bajo el cuidado de sus padres.

Se enfadó por no ver el ordenador

En noviembre de 2023, una niña de 10 años fue vista caminando en pijama por la calle, sola y aparentemente desorientada. A las 11:45 horas una persona alertó a la Policía Local, de que una menor de corta edad deambulaba por la plaza de San Vicente. Los agentes municipales acudieron rápidamente y lograron encontrarla.

Al hablar con ellos, la pequeña contó que se había escapado de su casa porque no estaba de acuerdo con los castigos que le imponía su madre. Los policías llevaron a la niña a un centro de salud para asegurarse de que estaba bien físicamente y comunicaron el caso a la Fiscalía de Menores para buscar a algún familiar. Poco después, una tía de la menor fue localizada y acudió al lugar para acompañarla.

Ya en el domicilio familiar, los agentes lograron contactar con la madre, que aseguró no saber que su hija había salido de casa. La mujer explicó que la noche anterior habían tenido una fuerte discusión por el uso del ordenador, que acabó prohibiéndole asistir a una excursión programada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com