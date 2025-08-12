Noticias de hoy, martes 12 de agosto de 2025

Los incendios activos en España, la muerte de un hombre en el incendio de Tres Cantos o la lluvia de estrellas, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, martes 12 de agosto.

Incendios activos en España

La situación en la que se encuentran los incendios en España continúa siendo complicada este martes. Hay diferentes puntos de la península activos como es el caso de Castilla y León, el de Tarifa, también lo hay en Toledo que afecta a Extremadura, y en Ourense, que ya se considera el más grande de Galicia de este verano.

Muere un hombre en Tres Cantos

El incendio que más preocupa en estos momentos es el de Tres Cantos, en Madrid. El fuego está descontrolado cerca del laboratorio Normon eleva a situación operativa 2 en Madrid; el fuerte viento y el calor complican la extinción y provocan daños materiales y personales. Un hombre ha muerto después de sufrir quemaduras en el 98% de su cuerpo.

Lluvia de estrellas

Esta noche, las Perseidas alcanzarán su punto álgido, es por eso que habrá que estar muy atentos sobre todo a las 10 de la noche. Justo cuando se ponga el sol y mientras la Luna se encuentre aún muy baja en el cielo, será el mejor momento para contemplar un alto número de estrellas fugaces

