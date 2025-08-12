Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Noticias hoy

Noticias de hoy, martes 12 de agosto de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 12 de agosto de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, martes 5 de agosto de 2025

Noticias de hoy, martes 12 de agosto de 2025

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Los incendios activos en España, la muerte de un hombre en el incendio de Tres Cantos o la lluvia de estrellas, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, martes 12 de agosto.

Incendios activos en España

La situación en la que se encuentran los incendios en España continúa siendo complicada este martes. Hay diferentes puntos de la península activos como es el caso de Castilla y León, el de Tarifa, también lo hay en Toledo que afecta a Extremadura, y en Ourense, que ya se considera el más grande de Galicia de este verano.

Muere un hombre en Tres Cantos

El incendio que más preocupa en estos momentos es el de Tres Cantos, en Madrid. El fuego está descontrolado cerca del laboratorio Normon eleva a situación operativa 2 en Madrid; el fuerte viento y el calor complican la extinción y provocan daños materiales y personales. Un hombre ha muerto después de sufrir quemaduras en el 98% de su cuerpo.

Lluvia de estrellas

Esta noche, las Perseidas alcanzarán su punto álgido, es por eso que habrá que estar muy atentos sobre todo a las 10 de la noche. Justo cuando se ponga el sol y mientras la Luna se encuentre aún muy baja en el cielo, será el mejor momento para contemplar un alto número de estrellas fugaces

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Tres heridos por arma blanca y siete detenidos en una pelea entre varios miembros de la misma familia

detención policial

Publicidad

Sociedad

Noticias de hoy, martes 5 de agosto de 2025

Noticias de hoy, martes 12 de agosto de 2025

Bomberos trabajan para extinguir el fuego en Molezuelas de Carbadella, Zamora

El fuego arrasa Zamora y León con 15 incendios activos, más de 3.700 evacuados y miles de hectáreas calcinadas

detención policial

Tres heridos por arma blanca y siete detenidos en una pelea entre varios miembros de la misma familia

Incendio en Tres Cantos
Incendio

Última hora del incendio en Tres Cantos en directo: Muere el hombre que salió herido con quemaduras en el 98% de su cuerpo

El escritor Salman Rushdie
Efemérides

Efemérides de hoy 12 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 12 de agosto?

El incendio en Tres Cantos, Madrid
Comunidad de Madrid

Última hora del incendio de Tres Cantos, en directo: desalojan 2 urbanizaciones

Así lo ha confirmado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. En estos instantes hay hasta 14 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid y 3 helicópteros. De momento, se han desalojado las urbanizaciones de Soto de Viñuelas y Fuente El Fresno. La delegación del Gobierno de Madrid confirma que se ha activado el nivel SOP2 del Plan INFOMA.

Cartel de la búsqueda de Bea
Desaparición

Se busca a Beatriz, una joven de 28 años que lleva dos días desaparecida en Valencia

La asociación SOS Desaparecidos alerta sobre la desaparición de Beatriz, una joven de 28 años, el fin de semana en Oliva, Valencia.

Foto de archivo Medusa

Unos bañistas confunden una medusa gigante con los huevos de un calamar

Un monte en llamas en la localidad de Las Médulas

El incendio de Las Médulas, en León, desata la desesperación entre sus vecinos: "Era un infierno"

Imagen de una mujer durmiendo

La obsesión por dormir bien: cuando el afán de descanso perfecto provoca insomnio

Publicidad