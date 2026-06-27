Noticias de hoy, sábado 27 de junio de 2026

La situaición en Venzuela tras el terremoto, las relaciones entre Irán y EEUU o las declaraciones de Sánchez, entre las noticias más relevantes de este sábado, 27 de junio.

Venezuela afronta su tercer día de emergencia con ayuda internacional y casi mil muertes

La vicepresidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este sábado que la máxima prioridad del Gobierno sigue siendo rescatar con vida a las personas que permanecen atrapadas bajo los escombros, 72 horas después de los dos terremotos que sacudieron el país. En su comparecencia no actualizó el balance de víctimas, que se mantiene en al menos 920 fallecidos y 3.360 heridos, mientras brigadas de rescate de nueve países, entre ellos España y Estados Unidos, continúan trabajando en la búsqueda de supervivientes.

La Guaira, el estado más afectado y declarado zona de desastre, permanece militarizado y con restricciones de acceso. Allí se han derrumbado cerca de un centenar de edificios y se han desplegado más de un centenar de máquinas pesadas, junto a 11.500 efectivos de seguridad. Sin embargo, muchos vecinos denuncian la falta de recursos y personal especializado, por lo que siguen buscando a sus familiares con sus propios medios. Además, la escasez de alimentos y productos básicos ha provocado saqueos en varios comercios.

En Caracas también persiste la preocupación por los daños ocasionados por el seísmo, especialmente en los hospitales, donde se concentran familiares de víctimas y heridos, muchos de ellos trasladados desde La Guaira con traumatismos graves.

Por su parte, el Gobierno español ha elevado de 119 a 133 el número de españoles desaparecidos tras los terremotos. El balance oficial mantiene en cinco los fallecidos y en 14 los ciudadanos localizados que continúan atrapados bajo los escombros, mientras la Embajada y el Consulado en Caracas siguen prestando asistencia a los afectados.

Irán acusa a Estados Unidos de violar el alto al fuego tras bombardear sus costas

Irán ha acusado este sábado a Estados Unidos de incumplir el memorando de entendimiento firmado para poner fin a la guerra, al asegurar que las fuerzas estadounidenses lanzaron ataques contra sus costas. Teherán sostiene que su posterior ofensiva contra objetivos militares de EEUU fue un acto de "legítima defensa".

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores iraní calificó los ataques estadounidenses de "salvajes" y denunció que vulneran tanto la Carta de las Naciones Unidas como el acuerdo alcanzado entre ambos países. Además, advirtió de que responderá con todos los medios necesarios para proteger su soberanía y responsabilizó a Estados Unidos de la escalada del conflicto. También avisó de que los países que colaboren con Washington en operaciones militares contra Irán asumirán igualmente las consecuencias.

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió al Consejo de Seguridad y a la comunidad internacional que no permanezcan "indiferentes" ante lo que considera graves violaciones del derecho internacional.

Estados Unidos, sin embargo, sostiene que fue Irán quien rompió primero el alto el fuego al atacar el buque mercante 'M/V Ever Lovely', con bandera de Singapur, cuando abandonaba el estrecho de Ormuz. Washington afirma que esa acción puso en peligro la libertad de navegación en una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial.

Sánchez defiende ante el Comité Federal del PSOE su gestión de los casos de corrupción y pide "pasar a la página electoral"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha defendido este sábado ante el Comité Federal la actuación del partido frente a los casos de corrupción que afectan a los exsecretarios de Organización José Luis Ábalos y Santos Cerdán, así como a la exmilitante Leire Díez. Sánchez aseguró que el PSOE actuó con "contundencia" y "máxima diligencia" ante unas prácticas que, según afirmó, desconocía y que nunca habría tolerado.

Durante su intervención en Ferraz, el líder socialista rechazó el discurso "apocalíptico" del PP y Vox y reivindicó la gestión de su Gobierno, mostrando su confianza en llegar a las elecciones de 2027 con un país "mejor" que en 2023.

Sánchez también defendió al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras las informaciones sobre su agenda privada y denunció la filtración de mensajes personales ajenos a las investigaciones judiciales. Asimismo, respaldó a su esposa, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez, insistiendo en que ambos están defendiendo su inocencia y rechazando las acusaciones contra ellos.

El Comité Federal abordará además las nuevas medidas internas de control y transparencia y aprobará el calendario de primarias para las elecciones autonómicas y municipales de 2027.

La reunión ha estado marcada por las críticas del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha pedido mayor autocrítica, ha calificado la situación como "el peor momento de la historia reciente del PSOE" y ha reclamado garantías de que el partido no llegue a ser imputado como organización.

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