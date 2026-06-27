Efemérides de hoy 27 de junio de 2026: ¿Qué pasó el 27 de junio?

El 27 de junio de 2008, el empresario Bill Gates se retira de sus funciones ejecutivas diarias en Microsoft, empresa que funda en 1975 junto a Paul Allen. Aunque conserva el cargo de presidente del consejo y mantiene su vinculación con la compañía, Gates deja la dirección cotidiana para dedicar la mayor parte de su tiempo a la Fundación Bill y Melinda Gates. Su salida pone fin a más de tres décadas al frente del desarrollo de una de las empresas tecnológicas más influyentes del mundo, responsable de productos como el sistema operativo Windows.

En 2008, Microsoft cuenta con decenas de miles de empleados y una presencia global consolidada. La compañía supera entonces los 60.000 millones de dólares de facturación anual y mantiene una posición dominante en el mercado de sistemas operativos para ordenadores personales. En la actualidad figura entre las empresas con mayor valor del mundo y sus productos y servicios son utilizados por cientos de millones de personas y organizaciones

Un 27 de junio, pero de 2012, Google lanza Android 4.1 “Jelly Bean”, una nueva versión de su sistema operativo para dispositivos móviles. La actualización se presenta durante la conferencia Google I/O y tiene como principal objetivo mejorar la fluidez y la velocidad de la interfaz. Entre sus novedades destaca “Project Butter”, un conjunto de optimizaciones diseñado para hacer más suaves las animaciones y reducir los tiempos de respuesta de la pantalla táctil.

Jelly Bean también incorpora Google Now, un asistente capaz de mostrar información personalizada según la ubicación, las búsquedas y los hábitos de uso del usuario. Además, añade mejoras en las notificaciones, el reconocimiento de voz y la accesibilidad. Su lanzamiento contribuye a consolidar el crecimiento de Android en el mercado mundial de Smartphones.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 27 de junio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 27 de junio?

1801.- La Francia de Napoleón capitula ante los ingleses en Egipto después de la batalla de Alejandría.

1898.- Comienza el sitio de Baler en la isla filipina de Luzón, asedio al que hicieron frente 33 soldados españoles que resistieron incomunicados durante 337 días.

1905.- Se amotina la tripulación del acorazado ruso 'Potemkin' por sus malas condiciones de vida.

1940.- II Guerra Mundial: los alemanes izan la bandera con la cruz gamada en la frontera franco-española de Hendaya.

1954.- Primera central nuclear civil del mundo, instalada en Óbninsk, cerca de Moscú.

1957.- SEAT inicia la venta del modelo de automóvil 600.

1972.- Se funda la empresa de videojuegos Atari.

1977.- Josep Tarradellas, presidente de la Generalitat de Cataluña en el exilio, se reúne en Madrid con el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez.

1996.- La escritora Ana María Matute, elegida académica de la Real Academia Española (RAE).

2009.- La Torre de Hércules en A Coruña (Galicia) es declarada Patrimonio de la Humanidad.

2017.- Las FARC, grupo armado de Colombia, dejan las armas.

¿Quién nació el 27 de junio?

1838.- Pablo Mauser, fabricante de armas alemán.

1919.- Manuel Ballester Boix, químico español.

1937.- Jesús Hermida, periodista español.

1977.- Raúl González, futbolista español.

1984.- Tamara, cantante española.

1999.- Aitana, cantante española.

¿Quién murió el 27 de junio?

1949.- Alejandro Lerroux, político español.

2007.- Liz Claiborne, diseñadora belga.

2014.- Manuel Fernández 'Lito', sindicalista español.

2016.- Bud Spencer, actor italiano.

2020.- Belén Bermejo, editora y fotógrafa.

2023.- Carmen Sevilla, cantante y presentadora de TV española.

¿Qué se celebra el 27 de junio?

El 27 de junio se celebra el Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas y el Día Internacional de la Sordoceguera.

Horóscopo del 27 de junio

Los nacidos el 27 de junio pertenecen al signo del zodiaco Cáncer.

Santoral del 27 de junio

Hoy, 27 de junio, se celebran san Cirilo y san Zoilo.