Desarticulado en Vigo un clan familiar que explotaba a mujeres 12 horas al día en condiciones extremas

La Policía Nacional ha desarticulado en Vigo un clan familiar presuntamente dedicado a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, en una operación que se ha saldado con la detención de tres mujeres en la ciudad gallega y otras dos personas vinculadas a la red en Madrid.

La investigación, desarrollada por agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la comisaría de Vigo-Redondela en coordinación con la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, se inició el pasado año tras varios incidentes graves registrados en una vivienda donde se ejercía la prostitución. Entre ellos, el fallecimiento de una de las mujeres que residía en el inmueble y la denuncia presentada por dos víctimas.

Las víctimas eran especialmente vulnerables

El pasado 24 de marzo, los agentes llevaron a cabo una entrada y registro en el piso, un inmueble de grandes dimensiones en el que la actividad se desarrollaba las 24 horas del día. En su interior encontraron a numerosas mujeres, en su mayoría extranjeras, jóvenes y sin apoyo familiar o social fuera del lugar, lo que incrementaba su situación de vulnerabilidad.

Según ha informado la Policía, las víctimas residían de forma permanente en el piso y estaban obligadas a ejercer la prostitución en turnos nocturnos de hasta 12 horas ininterrumpidas. Además, debían solicitar permiso incluso para descansar, lo que evidenciaba el control absoluto que ejercían las responsables del entramado.

Durante el registro, los agentes constataron unas condiciones de habitabilidad extremadamente precarias. Diez mujeres vivían hacinadas en tres habitaciones de pequeño tamaño, equipadas con literas y taquillas, dos de ellas sin luz natural ni ventilación. Asimismo, se detectó el consumo habitual de cocaína y marihuana en el interior del inmueble, con conocimiento y permisividad de las responsables.

En el marco de la intervención, los investigadores realizaron entrevistas individuales y reservadas a las mujeres para conocer su situación y detectar posibles indicios de explotación, activando los mecanismos de protección y asistencia previstos en estos casos.

La investigación también permitió determinar que el clan familiar se quedaba con el dinero obtenido por las víctimas y las exponía a clientes que, en ocasiones, se encontraban bajo los efectos de sustancias estupefacientes, aumentando así los riesgos para su integridad física y psicológica.

Paralelamente, la operación incluyó actuaciones en Madrid que culminaron con la detención de otras dos personas relacionadas con la red criminal, lo que permitió ampliar el alcance de la investigación.

Las tres mujeres detenidas en Vigo han sido puestas a disposición judicial como presuntas autoras de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y pertenencia a organización criminal.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.