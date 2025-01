Noticias de hoy, miércoles 29 de enero de 2025

Hoy declara el Fiscal General como imputado por el caso del novio de Ayuso, también se cumplen hoy 3 meses de la DANA de Valencia o el nuevo decreto social, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, miércoles 29 de enero de 2024.

Declara el Fiscal General

Uno de los asuntos del día es la declaración del Fiscal General del Estado como imputado en el Tribunal Supremo. Un momento nunca viso ya que nunca antes un fiscal general ha estado en esa situación. Álvaro García Ortiz está investigado por presunta revelación de secretos por supuestamente filtrar datos privados del novio de Isabel Díaz Ayuso. Por cierto, el fiscal general ha salido indemne de la vista del Tribunal Supremo sobre la anulación de su nombramiento. El Supremo ha rechazado por unanimidad el recurso de una asociación de fiscales.

Hace 3 meses de la DANA de Valencia

Las de la fuerza del agua de una DANA terrible que se llevó por delante coches, casas, pueblos enteros, y que se llevó por delante la vida de 227 personas hace ahora ya tres meses. 400 efectivos siguen buscando a tres desaparecidos en Valencia. Desde hoy, sus familiares ya pueden reclamar que se les declare fallecidos. En la zona cero, ya se han retirado 500.000 toneladas de enseres y 90 mil vehículos.

El nuevo decreto social

El decreto ómnibus es ahora decreto minibús tras ceder Sánchez, una vez más, ante Puigdemont. Las 80 medidas se quedan en 29 a la espera de la publicación en el BOE y conocer más detalles. El presidente del gobierno consiguió el sí de Junts in extremis. El Consejo de Ministros tuvo que esperar ya que no empezó hasta que llegó la luz verde desde Waterloo. Sánchez se sostiene, de nuevo, y acepta todo lo que le pide Puigdemont. Troceó lo que no iba a trocear y permite que el Congreso tramite la cuestión de confianza que no se iba a tramitar. Prefiere esto a llamar a Feijóo para llegar a un acuerdo con el PP. Eso sí, da un paso importante hacia los presupuestos del Estado al engrasar, otra vez, la relación con Junts.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com