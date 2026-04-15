Noticias de hoy, miércoles 15 de abril de 2026

Donald Trump lanza una nueva profecía sobre la situación de la guerra en Irán. El presidente estadounidense asegura que el conflicto está "cerca de terminar".

El Gobierno defiende a Begoña Gómez y critica al juez Peinado

El Gobierno sale en tromba a defender a Begoña Gómez después de que el juez Peinado haya cerrado la instrucción y haya procesado a la esposa del presidente por cuatro presuntos delitos. Varios ministros han cargado contra el magistrado, algo que ha generado una catarata de críticas desde las asociaciones judiciales. La oposición pide que el presidente dimita. La ofensiva llega al Congreso con Sánchez todavía de visita oficial en China.

Sigue el juicio por el 'caso Mascarillas' y la 'operación Kitchen'

Día clave en los tribunales. En el caso mascarillas, está citada Isabel Pardo de Vera, la que fuera presidenta de Adif. Podría acogerse a su derecho a no declarar al estar imputada en otra causa. Este martes fue señalada por uno de los exdirectivos. En la Audiencia Nacional, en el juicio por la 'operación Kitchen', declara Ignacio Cosidó, el exdirector de la Policía.

El BOE publica la regularización de medidas

Euforia entre los inmigrantes que hacen colas en los consulados de su país para completar los requisitos para su regularización. Hoy, el Boletín Oficial del Estado publica el Real decreto que normalizará la situación de medio millón de personas. Está prevista, a partir del día 20, una huelga en las oficinas de Extranjería que están colapsadas por el exceso de peticiones.

Israel y Líbano se sientan a negociar

Décadas después, Israel y Líbano se han sentado a negociar con Estados Unidos de mediador. Todo, mientras las bombas israelíes siguen cayendo en el Líbano. También en Gaza, donde han muerto seis personas. Entre ellas, un niño, tras un ataque sobre la franja.

Ladrones de cobre

Con las manos en el cobre. Así ha pillado la Guardia Civil a este grupo de ladrones en Cantabria. Simulaban ser operarios de mantenimiento pero en realidad robaban el metal ante los ojos de todos. Hay siete detenidos que llegaron a sustraer más de dos toneladas de cobre.