El PP acusa a Bolaños de "lanzar un mensaje de miedo" a los jueces y el ministro responde: "Ustedes conviven con la injusticia"

Este miércoles, se ha celebrado la habitual sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, esta vez con la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La portavoz del PP, Ester Muñoz, ha cuestionado a Bolaños por sus "ataques" al juez Juan Carlos Peinado. "Ha traspasado los límites de cualquier demócrata", remarca la popular, además de insistir en que "el juez Peinado no es su problema, es su excusa si a alguien se le ocurre cuestionar al Gobierno, ya sabe lo que va a pasar".

Ante ello, el ministro responde que va "a denunciar cualquier injusticia que vea" porque "criticar una resolución judicial con argumentos jurídicos no afecta a la independencia judicial, recurrir una resolución injusta para que se corrija no afecta a la independencia judicial, lo que sí afecta es destruir pruebas y hacer una trama criminal organizada para tapar las pruebas de la corrupción de un Gobierno del PP".

"Se enfadan cuando decimos que Sánchez es el Orban del sur, ¿pero hay algo más populista que atacar a jueces y fiscales solo cuando atacan al Gobierno", ha señalado Muñoz. Bolaños recalca: "ustedes que son de derechas, que conviven con naturalidad con la injusticia, lo podrán hacer, pero yo no", diciendo que seguirá criticando una resolución judicial "con argumentos jurídicos".

Muñoz le ha recordado a Bolaños que el CGPJ le ha tenido que "llamar la atención" por sus ataques: "Usted podría haber sido el ministro de Orban", destaca.

Los dos se han enzarzado

"También afecta jactarse ante sus compañeros de controlar la Sala Segunda y retirar a la jueza de la dana los funcionarios que dependen de la Generalitat Valenciana", ha dicho respondiendo en la sesión de control del Congreso a la portavoz popular, Ester Muñoz.

Los dos se han enzarzado a cuenta del primer ministro húngaro, Viktor Orban, que perdió el domingo las elecciones, al señalar que Bolaños podría haber sido ministro de Orban y que Sánchez "es el Orban del sur".

El ministro de Justicia ha replicado que el PP finge alegrarse de la derrota del primer ministro de extrema derecha cuando ellos negocian con Vox: "no hagan el ridículo comparándonos con Orban, son ustedes los que negocian con ellos".

La portavoz le había acusado de "traspasar todos los límites" por sus críticas al magistrado, lanzando "un mensaje de miedo" a los jueces. Ha insistido en que Bolaños ha hecho todo lo que le ha pedido el presidente del Gobierno.

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