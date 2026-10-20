VÍDEO: La fuerza del agua de la DANA Adam arrastra a un pulpo hasta una acera de Oliva

Una de las anécdotas que deja, en medio de la tragedia, la DANA Adam en Oliva (Valencia) tiene como protagonista a un pulpo.

El fuerte temporal marítimo y la fuerza del agua han arrastrado al animal desde el mar hasta una de las aceras del municipio costero, donde las lluvias han provocado graves inundaciones.

Mientras tanto, los servicios de emergencia y los operarios municipales trabajan sin descanso para limpiar las calles anegadas por el agua y el barro.

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