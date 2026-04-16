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Noticias de hoy, jueves 16 de abril de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 16 de abril de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

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Noticias de hoy, jueves 16 de abril de 2026 | Antena 3 Noticias

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Publicado:

Medidas de pandemia para un tiempo de guerra. El debate del teletrabajo vuelve a ponerse sobre la mesa por culpa de la ofensiva en Irán.

Trágico accidente de autobús en Ecuador

Al menos 11 muertos después de que un autobús estallase en llamas en Ecuador tras precipitarse por un barranco. El número de víctimas podría aumentar porque entre los 20 heridos hay varias personas muy graves. El autocar ha quedado calcinado por completo.

La factura de la Guerra en Oriente Próximo

La factura de la guerra en Oriente Próximo tiene muchos ceros para los europeos. Ya se han pagado más de 22.000 millones de euros adicionales y esto enciende las alarmas en Bruselas. La Unión Europea ultima un paquete de medidas. Entre ellas, un día de teletrabajo obligatorio o la rebaja del precio del transporte público.

EE.UU. e Irán cerca de sentarse a negociar de nuevo

Estados Unidos e Irán más cerca de sentarse, de nuevo, en busca del fin de la guerra. Los representantes de Pakistán, único mediador que admite a Trump, están en Teherán. El problema es que Netanyahu sigue atacando al Líbano, pero Trump acaba de asegurar que tras la reunión de esta semana de embajadores ha conseguido que hoy los "líderes" de Líbano e Israel hablen tras 34 años de enemistad.

Trump se queda solo en Europa

Por primera vez en público, un dirigente de Vox cuestiona las actitudes de Donald Trump. Entre el presidente de Estados Unidos y Giorgia Meloni, Vox ha elegido a Meloni y su defensa del papa León XIV. Trump se queda cada vez más solo en Europa.

Arranca la regularización de migrantes

Arranca la regularización de inmigrantes. Desde hoy se puede hacer de manera online. También se puede solicitar cita presencial. Será a partir del próximo lunes cuando abran los puntos habilitados en Oficinas de Extranjería, de la Seguridad Social y de Correos. Mientras tanto se repiten las largas colas frente a los consulados para la solicitud del certificado de antecedentes penales.

Sale de prisión un reo peligroso

Los vecinos de Lleida están atemorizados. En unas horas saldrá de prisión un peligroso asesino que no está rehabilitado. Dinno Marcelo ha estado más de 20 años en la cárcel por distintos robos y asesinatos. No es la primera vez que queda en libertad, en 2020 salió de prisión y meses después volvió a delinquir.

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Efemérides de hoy 16 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 16 de abril?

Asesinado Iqbal Masih, niño de 12 años, que lideraba la lucha contra la esclavitud infantil en Pakistan

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Noticias de hoy, jueves 16 de abril de 2026

Imagen del acceso al zulo

Las imágenes del zulo oculto en la casa del principal sospechoso del caso Esther López que reactivan la investigación

Preso peligroso

Dos asesinatos, robos con violencia... así es el peligroso currículum de Dinno Marcelo Miller que tras una condena de 60 años hoy sale de prisión

Asesinado Iqbal Masih, niño de 12 años, que lideraba la lucha contra la esclavitud infantil en Pakistan
Efemérides

Efemérides de hoy 16 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 16 de abril?

Joan Vila, el celador de Olot
Girona

El celador de Olot encarcelado por asesinar a 11 ancianos inicia su transición de género y es trasladado al módulo de mujeres

Desaparece una mujer con demencia en la T4 de Barajas
Desaparecida

Hallan un cadáver en la zona donde se extravió Orlinda Marín, la mujer desaparecida en el aeropuerto de Barajas

La Policía aguarda el resultado del ADN tras localizar un cuerpo cerca de la R-2 en el área donde desapareció la mujer.

Imágenes del tren de Iryo accidentado en Adamuz, Córdoba
Bulos Adamuz

'Desmintiendo bulos', la web del Ministerio de Transportes con información verificada sobre el accidente de Adamuz

Hay cerca de 40 informaciones falsas sobre el accidente desde el freno del Alvia hasta teorías sobre seguridad.

Cinco encapuchados asaltan una joyería y huyen en coche robado en Gran Canaria

Vídeo: Cinco encapuchados asaltan una joyería y huyen en coche robado en Gran Canaria

El condenado, durante el juicio

Un hombre reconoce haber violado y dejado embarazada a su hijastra de 10 años en Baleares

Cartel por Esther López

La jueza ordena a la Guardia Civil registrar la casa del investigado por el caso Esther López

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