Noticias de hoy, jueves 16 de abril de 2026

Medidas de pandemia para un tiempo de guerra. El debate del teletrabajo vuelve a ponerse sobre la mesa por culpa de la ofensiva en Irán.

Trágico accidente de autobús en Ecuador

Al menos 11 muertos después de que un autobús estallase en llamas en Ecuador tras precipitarse por un barranco. El número de víctimas podría aumentar porque entre los 20 heridos hay varias personas muy graves. El autocar ha quedado calcinado por completo.

La factura de la Guerra en Oriente Próximo

La factura de la guerra en Oriente Próximo tiene muchos ceros para los europeos. Ya se han pagado más de 22.000 millones de euros adicionales y esto enciende las alarmas en Bruselas. La Unión Europea ultima un paquete de medidas. Entre ellas, un día de teletrabajo obligatorio o la rebaja del precio del transporte público.

EE.UU. e Irán cerca de sentarse a negociar de nuevo

Estados Unidos e Irán más cerca de sentarse, de nuevo, en busca del fin de la guerra. Los representantes de Pakistán, único mediador que admite a Trump, están en Teherán. El problema es que Netanyahu sigue atacando al Líbano, pero Trump acaba de asegurar que tras la reunión de esta semana de embajadores ha conseguido que hoy los "líderes" de Líbano e Israel hablen tras 34 años de enemistad.

Trump se queda solo en Europa

Por primera vez en público, un dirigente de Vox cuestiona las actitudes de Donald Trump. Entre el presidente de Estados Unidos y Giorgia Meloni, Vox ha elegido a Meloni y su defensa del papa León XIV. Trump se queda cada vez más solo en Europa.

Arranca la regularización de migrantes

Arranca la regularización de inmigrantes. Desde hoy se puede hacer de manera online. También se puede solicitar cita presencial. Será a partir del próximo lunes cuando abran los puntos habilitados en Oficinas de Extranjería, de la Seguridad Social y de Correos. Mientras tanto se repiten las largas colas frente a los consulados para la solicitud del certificado de antecedentes penales.

Sale de prisión un reo peligroso

Los vecinos de Lleida están atemorizados. En unas horas saldrá de prisión un peligroso asesino que no está rehabilitado. Dinno Marcelo ha estado más de 20 años en la cárcel por distintos robos y asesinatos. No es la primera vez que queda en libertad, en 2020 salió de prisión y meses después volvió a delinquir.