Protesta de policías y guardias civiles en Andalucía: "En Isla Mayor casi matan a un compañero"

Policías y guardias civiles se concentran en Sevilla para denunciar abandono institucional, reclamar medios adecuados y pedir la dimisión de Marlaska.

Eva Braña
Publicado:

Policías nacionales y guardias civiles se han dado cita este jueves frente a la Delegación del Gobierno en Sevilla para reclamar que su labor sea considerada una profesión de riesgo. La protesta, organizada por la Plataforma por una Jubilación Digna y la Plena Equiparación Salarial, entre otras asociaciones profesionales y sindicales, se produce tras el tiroteo ocurrido el pasado sábado en Isla Mayor (Sevilla), que dejó a un agente gravemente herido durante un operativo contra el narcotráfico. Muchos de los manifestantes son compañeros del policía que fue herido de gravedad.

Carlos Prieto, portavoz de la plataforma Mismo Trabajo, Mismo Sueldo, explicó los motivos de la concentración: “Venimos como consecuencia del brutal ataque que ha sufrido un compañero nuestro y sus compañeros también en Isla Mayor. Este ataque, este brutal ataque desproporcionado evidencia un abandono institucional por parte de este gobierno en el que nos deja a los pies de los caballos con unos medios que no son proporcionales y además unos instrumentos jurídicos como es el Código Penal que es laxo frente a nuestra actuación, no nos deja actuar, nos deja desprotegidos”.

Cada vez más violentos

Los sindicatos denuncian la escalada de violencia de los grupos criminales, que aseguran, actúan con total impunidad y recursos cada vez más sofisticados. Prieto advirtió que los agentes se enfrentan a narcotraficantes que “pierden el miedo y tienen muchos más medios que vienen de la droga e invierten en más y mejores medios”, mientras que los agentes de ambos cuerpos carecen de la protección adecuada. Sobre los chalecos antibalas, señaló: “Estos chalecos con los que ahora mismo nos enfrentamos al narco son chalecos que llevan capas de Kevlar pero no llevan una placa balística. Al carecer de placa balística, ante armas de guerra, podría ser traspasado el chaleco como ha pasado con el compañero de Isla Mayor”. Sobre el estado del agente herido, Prieto afirmó: “Afortunadamente está estable dentro de esa gravedad. Esperemos que se recupere prontamente y le deseamos todo nuestro cariño desde la plataforma a él y a su familia”.

En este contexto, varios sindicatos han pedido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y exigen medidas urgentes para revertir lo que consideran un “abandono institucional”. “El Ministerio del Interior tiene a su policía y a su Guardia Civil abandonada”, recalca la urgencia de medios y apoyo institucional reales.

Entre 30 y 40% menos de pensión que los autonómicos

La concentración busca visibilizar además las desigualdades salariales y de jubilación respecto a otras fuerzas policiales. Carlos Prieto insistió en que la Policía Nacional y la Guardia Civil deben ser reconocidas como profesiones de riesgo: “Que no seamos considerados una profesión de riesgo es un poco absurdo. A ningún ciudadano le cabe en la cabeza que la Policía Nacional y la Guardia Civil a día de hoy no sean profesión de riesgo. Nos jubilamos con un 30 o 40% menos de pensión que otras policías autonómicas a las que sí se les reconoce, y esto es una vergüenza.

La Policía Nacional y la Guardia Civil somos profesión de riesgo, al igual que otras profesiones que ya lo tienen reconocido, como podrían ser los cantantes o los artistas. Que lo sepa toda la ciudadanía”.

Con esta movilización, los sindicatos esperan que el Gobierno atienda sus demandas de reconocimiento, protección, medios adecuados y responsabilidades políticas, frente a la escalada de violencia de los narcos y la impunidad con la que actúan.

