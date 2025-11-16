Dos muertos y tres heridos tras caer un coche por un barranco en Benassal, Castellón

Dos personas han fallecido y otras tres han resultado heridas al precipitarse el coche en el que viajaban al cauce seco de una rambla. Los hechos han ocurrido en el municipio castellonense de Benassal.

El accidente se produjo anoche en la CV-166, por causas que todavía no se han confirmado. Los cinco ocupantes del vehículo siniestrado, todos hombres, quedaron atrapados.

Tras la intervención de los Bomberos del Consorcio de la Diputación de Castellón los tres heridos fueron excarcelados, atendidos y evacuados a centros sanitarios, mientras que la Guardia Civil se hizo cargo del levantamiento de los cuerpos de los dos fallecidos.

"Se ha tratado de un turismo que se había precipitado desde un puente al cauce seco de una rambla. En su interior había 5 personas (varones) atrapadas, que han tenido que ser excarceladas por #bomberos con el resultado final de 3 heridos, atendidos y evacuados a hospital por medios sanitarios, y 2 fallecidos cuyos cuerpos han sido excarcelados tras la autorización de Guardia Civil", han informado en X, antes Twitter.

