La soledad no deseada, otro problema entre mayores y abordado en el programa "Hablando en plata"

El programa "Hablando en plata" abordó anoche en Antena 3 otro problema habitual entre los mayores, la soledad no deseada.

Muchos la descubren cuando dejan de trabajar. Hemos podido ver el ejemplo en varias personas que se prejubilaron y vieron que el inicio de esa nueva etapa en su vida, no era tan feliz como esperaban. Pero todos lograron reenfocar su tiempo libre y "Volver a empezar" .

Uno de los testimonios fue el de Julia Cortés. Se jubiló a los 60 años y ha estado toda su vida laboral ligada a la educación. Contrajo matrimonio a una edad temprana y fue madre joven. Tras jubilarse y tener más tiempo libre, notó como toda la familia, su marido, sus hijos, tiraban de ella para todo, "era como la asistenta de todos".

Según su relato, empezó a notar que no podía hacer las cosas que le gustaban porque no tenía tiempo, ya que siempre lo dedicaba a los demás y tras expresárselo a su familia no la entendieron: "Me sentía sola e incomprendida". Afirma que esa soledad era muy dura, "es incluso más dura que cuando estás sola de verdad".

