Una testigo de la explosión de Vallecas: "Un coche voló por las nubes"

Los vecinos del edificio afectado, de nueve viviendas, han sido realojados.

Tania Taboada
La explosión registrada este sábado, a primera hora de la tarde, en un bar de Puente de Vallecas, en Madrid, ha sembrado el pánico entre los vecinos. Una de ellos, a los pocos minutos de producirse la deflagración, ha asegurado que "un coche que pasaba por la zona voló por las nubes como consecuencia de la explosión".

Otro de los vecinos ha asegurado que "tembló todo el edificio" y que "había mucha gente herida".

En concreto, 25 personas han sufrido heridas, tres de ellas en estado grave y dos potencialmente graves. Los cinco han sido trasladados a los Hospitales La Paz y 12 de Octubre.

Explosión de gas, posible causa

Según ha informado el jefe de bomberos ayuntamiento de Madrid, el edificio donde está situado el establecimiento tiene una estructura de hormigón y acero que tiene afectada "gravemente" unos 50-60 metros cuadrados, "pero hay que hacer una valoración entera".

"El edificio ahora mismo está inestable, por eso no podemos permitir el trabajo, el grado de inestabilidad lo valorarán los técnicos y en función del grado de las actuaciones de consolidación estructural, pues decidirán cuándo se puede trabajar en el edificio", ha explicado, que ha añadido que la zona afectada es la de acceso al portal en las viviendas superiores, con lo cual, aunque haya alguna vivienda superior que no tenga ningún daño, "el acceso a la finca está es completamente imposible".

Vecinos realojados

Por su parte, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, se ha trasladado a la zona del siniestro y ha informado de que los vecinos de este edificio de nueve viviendas van a ser realojados "al menos durante algunas días", debido al daño en la estructura, que ha sufrido "importantes afecciones al forjado entre la planta cero y la planta primera".

También ha descartado que "pudiera haber alguna persona atrapada" ya que se ha desescombrado buena parte y los perros de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid también han inspeccionado los escombros.

