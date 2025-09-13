Encuentran muerta a una joven de 19 años en una vivienda de Los Realejos, Tenerife

Agentes de la Policía Nacional investigan la muerte de una mujer joven, cuyo cuerpo ha sido localizado esta mañana en la localidad de Los Realejos, en la isla de Tenerife.

Tal y como han puntualizado fuentes de la Policía Nacional a Europa Press, no hay indicios de que se trate de una muerte homicida, si bien, van a continuar las investigaciones que logren confirmar la causa de la muerte.

De la misma manera, el periódico 'El Día' ha detallado que la joven, de 19 años de edad, ha sido encontrada sin vida en una vivienda del municipio tinerfeño. Sin embargo, la Policía Nacional no ha confirmado este dato.

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de una mujer en Riudecanyes, en Tarragona

Hace tan solo cuatro días, los Mossos d'Esquadra comenzaron a investigar la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado junto a la carretera T-313, en el término municipal de Riudecanyes, en Baix Camp, muy cerca del barranco del Gendre y en la provincia de Tarragona.

Tal y como informaron los agentes policiales, el aviso de que había un cuerpo en ese punto se recibió en torno a las diez y media de la mañana. Tras este aviso, los agentes de la zona se desplazaron hasta el lugar de los hechos. Cuando constataron la presencia del cuerpo de la mujer, abrieron una investigación para esclarecer las causas de su muerte.

Por el momento, continúan esperando la autopsia para disponer de más información sobre los hechos y tampoco descartan ninguna hipótesis sobre las causas de la muerte de la mujer.

El juez manda a prisión al presunto autor del asesinato machista de Valdezorras

Hace tan solo una semana, la Policía Nacional detuvo a un hombre de 46 años por la muerte de una mujer en el barrio sevillano de Valdezorras.

En un primer momento, el crimen comenzó a investigarse como un supuesto caso de violencia machista.

En el momento de su muerte, la mujer tenía 42 años y su pareja fue el que avisó a los servicios de emergencia, que encontraron el cadáver con signos de violencia en una vivienda. Concretamente, y tal y como logró confirmar Diario de Sevilla, la víctima fue atacada con un arma blanca.

Con la investigación cerrada, se pudo confirmar que se trataba de un caso de violencia machista. Tras esto, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Sevilla acordó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por matar a su pareja.

Durante su comparecencia en la sede judicial, el detenido se acogió a su derecho constitucional a no declarar. Posteriormente, ha salido a la calle donde lo estaba esperando el furgón policial para mandarlo de vuelta a la prisión Sevilla II.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 es el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista. Dicho número está disponible las 24 horas del día y los 365 días del año. De la misma manera, la llamada es gratuita y no deja huella en la factura.