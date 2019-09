El presunto homicida dejó morir a Susanna tras meses de palizas tal y como evidencian los mensajes que la mujer envió a su pareja días antes. El programa Espejo Público de Antena 3 Noticias ha tenido acceso a esos mensajes de whatsapp en los que la mujer le dice ¿No confías en mí? No es mi problema ...el problema lo tienes tú ¿vale?. Yo no voy a estar con un hombre que me machaca psíquicamente, físicamente, mentalmente. Me estás hundiendo"

En otro mensaje, la mujer insiste "Que no quiero estar al lado tuyo, yo no quiero un hombre como tú al lado mío....que se toma cuatro chupitos y ya se siente con ganas de meterme una hostia".

Llevaban sólo 4 meses de relación pero el maltrato parece ser constante "Tú a mí no me vas a guantear ni me va a apalear más, ¿vale?" consta en otro mensaje de la mujer.

Susanna murió al lado de su pareja, que no hizo nada para ayudarla y que incluso grabó su agonía.