No solo se muere de coronavirus en España: aumenta la mortalidad del cáncer durante los meses de pandemia

El colapso sanitario durante los meses de la pandemia ha obligado a retrasar las pruebas de miles de pacientes. Es el negativo impacto que ha tenido el coronavirus en todas las patologías, algunas graves como el cáncer.

Estos pacientes son las víctimas colaterales de la pandemia. Desde marzo se han dejado de hacer 500.000 intervenciones y 2 millones de pruebas diagnósticas.

La mortalidad, por ejemplo, del cáncer de pulmón, el más frecuente en España, ha aumentado un 30%. De los pacientes con leucemia, cuatro de cada 10 se han infectado por coronavirus y han fallecido. Además 33.000 mujeres se han enfrentado este año al cáncer de mama. Sus tratamientos, las cirugías y sus revisiones se ha retrasado durante meses por el Coronavirus.

"Durante el pico máximo de pandemia, los cribados se han aplazado de determinadas patologías y, en cuanto al cáncer de mama, también ha ocurrido lo mismo", señala Ángel Juárez, jefe de Cirugía Plástica del Hospital La Zarzuela, quien añade que "se han retrasado o se están restrasando durante dos o tres meses para poder retomarlos y así poder acceder a toda la población.

Ángela Claverol, presidenta de AMAMA, denuncia lo mismo: "A nosotras nos nos dejaron elegir si queríamos morirnos de cáncer o de covid, en el sentido de que no nos querían dar las citas presenciales y no nos dejaron elegir". "El cáncer no para aunque haya una pandemia mundial", zanja.