Encuentran 8 bolsas de tusi, 5 de ketamina y tres de MDMA escondidas dentro del ano de un hombre en el Aeropuerto del Prat

La Guardia Civil, en una operación con la colaboración de la Agencia Tributaria, detuvo a un hombre de 30 años que transportaba diferentes drogas repartidas entre su equipaje facturado y en el interior de su cuerpo. Así lo ha comunicado el propio cuerpo en un comunicado, ya que estos hechos sucedieron el 12 de agosto en el Aeropuerto del Prat.

En el equipaje llevaba 75 comprimidos de MDMA. No obstante, los agentes del aeropuerto pudieron comprobar cómo el hombre llevaba 8 bolsas de TUSI, 5 de ketamina y 3 de MDMA introducidas por su ano con un preservativo.

La detención del hombre

La Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras detectó que uno de los pasajeros de procedencia de Bruselas, Bélgica, en base a procesamiento de datos e inteligencia, pudo detectar que estaba transportando algún tipo de sustancia ilícita e ilegal, por lo que los agentes se trasladaron hasta la terminal del aeropuerto para identificar a esta persona sospechosa.

Los agentes procedieron a abrir el equipaje del pasajero. Con la presencia del pasajero, las autoridades verificaron el contenido de su equipaje. En concreto, se pudieron sustraer un total de 75 comprimidos de diferentes sustancias en el interior de la maleta. El pasajero alegaba que se trataban de suplementos alimenticios, y es que además iban en botes de supuestos suplementos.

Las pruebas de detección que realizaron los guardias civiles confirmaron que en realidad se trataba de 75 comprimidos de MDMA, con un peso total de 212 gramos.

Droga en el interior de su cuerpo

El registro no se quedó solo aquí; la actitud que presentaba el viajero hizo sospechar a los agentes que el belga podría estar llevando droga introducida en el interior de su cuerpo. Por lo que los agentes procedieron a realizarle una radiografía en una de las salas del Aeropuerto del Prat, para comprobar si llevaba algo en su cuerpo.

Una radiografía reveló que llevaba cuerpos extraños dentro de su ano. Voluntariamente y bajo supervisión médica, expulsó de forma segura un preservativo que contenía 16 bolsas de droga: ocho de TUSI (también conocida como cocaína rosa) con un peso de 8,8 gramos, cinco de ketamina con un peso de 5,3 gramos y tres de MDMA con un peso de 3,3 gramos.

Graves riesgos para la salud

Aunque se busca eludir los controles de seguridad, realizar estas prácticas denominadas como 'bolero' o 'mulero' conlleva un grave riesgo para la salud, ya que una rotura accidental del envoltorio en el que va la droga envuelta puede provocar una intoxicación grave o la muerte.

Estas prácticas consisten en introducir cápsulas o paquetes de droga, habitualmente envueltos en látex, en cavidades corporales o mediante ingestión.

Las sustancias intervenidas y el detenido, un ciudadano belga de 30 años, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de El Prat de Llobregat, de Barcelona.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com