Un niño de Aroche consigue una fuente de agua potable para el pueblo a través del buzón de sugerencias

Aroche en Huelva ya cuenta con una nueva fuente de agua potable. El Ayuntamiento la ha inaugurado en el paseo Ordóñez Valdes y beneficiará a niños y mayores pero sobre todo a niños que juegan en las inmediaciones. Manuel tiene 11 años y es el artífice de que esta pequeña infraestructura haya sido posible.

Cansado tanto él como sus amigos de tener que ir a pedir agua a los bares, el pequeño dejó una solicitud en el buzón de sugerencias de este municipio de la sierra de Huelva. Su sugerencia fue: "una fuente de agua potable en el paseo para que los niños puedan beber y no tengan que ir a los bares a pedir un vaso de agua".

La alcaldesa de Aroche, Cristina Romero cuenta a Antena 3 Noticias que "un día me encontré en el buzón de sugerencias unos papeles con letra de mujer pidiendo una fuente y al salir del ayuntamiento un niño que me miraba mucho me dijo ¿has abierto el buzón alcaldesa?".

Aroche cuenta desde las últimas elecciones con este servicio ciudadano en el que los más de tres mil habitantes de esta localidad onubense pueden participar activamente en las decisiones y aportar sus ideas para mejorar su pueblo. Además del buzón también disponen de un número de incidencias para mandar sus propuestas. "Estábamos convencidos de que debíamos ser una administración totalmente entregada al pueblo, contando con los vecinos y vecinas a la hora de llevar a cabo proyectos y tomar decisiones", explica Cristina Romero, quien admite que se trata de una premisa que están cumpliendo y seguirá siendo primordial en todas las concejalías.

"Sí lo piden los niños hay que dárselo cuanto antes"

Entre esas decenas de solicitudes se encontraba la de Manuel que cada vez que veía a la alcaldesa le preguntaba por su fuente que había pedido. "Sí lo piden los niños hay que dárselo cuanto antes", manifiesta Romero que se puso manos a la obra para cumplir el deseo de este joven arocheno.

Hace unos días la fuente de Manuel se inauguró y cómo no se avisó a Manuel "llevamos chuches, jugaron y bebieron de la fuente", señala la alcaldesa. Desde ahora todos los chicos que se reúnen junto al paseo para divertirse tiene esa fuente donde beber agua, sobre todo ahora que empieza a apretar el calor.

Hoy ha sido una fuente pero ya son muchas las peticiones que el consistorio de Aroche ha hecho realidad, entre ellas el corazón solidario de tapones, otras que están en proceso y otras tantas que se desarrollarán durante los próximos meses. "Estamos dispuestos a escuchar todas las sugerencias de niños, jóvenes y mayores" recalca su regidora.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com