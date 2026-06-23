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Una niña de 12 años acusa a su padre de violarla entre los seis y los nueve años en Mallorca: "Me hacía cosas de mayores"

En una ocasión, estando en el sofá, el hombre le bajó los pantalones a la niña y la violó

El acusado, de espaldas en la Audiencia Provincial.

El acusado, de espaldas en la Audiencia Provincial. Europa Press

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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Una niña de 12 años ha relatado que durante años su padre habría abusado sexualmente de ella cuando era pequeña, en la isla de Mallorca. Este martes la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares continúa el juicio contra un acusado al que se le imputa haber violado en repetidas ocasiones a su hija.

Según su declaración en el juicio, a la que ha tenido acceso Europa Press, en el momento de los hechos la menor tenía alrededor de seis años. En la exploración, la niña contó que su padre le hacía "cosas de mayores" cuando se quedaban solos en casa.

La Fiscalía sostiene que los hechos ocurrieron entre 2020 y 2023, cuando la víctima tenía entre seis y nueve años, y pide una condena por un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años.

La vista, que comenzó la semana pasada con las primeras declaraciones de testigos, ha continuado este martes se ha reproducido, de nuevo, la exploración realizada a la menor. En su declaración, la niña aseguró que habló de lo sucedido con una conocida, de más edad, y que fue ella quien le dijo que aquello eran abusos sexuales.

"Me dolió y le empujé"

Además, ha explicado que en una ocasión estando en el sofá, el hombre le bajó los pantalones y la violó, a pesar de sus intentos por impedirlo: "Me dolió y le empujé". El Ministerio Público afirma que el acusado aprovechaba los momentos en los que se quedaba a solas con la niña dentro del domicilio para cometer las agresiones.

Por su parte, la Fiscalía solicita que se le imponga una pena de 12 años de prisión y pide que se le prohíba acercarse o comunicarse con su hija durante 20 años. También reclama que se le obligue a indemnizar a la víctima con 50.000 euros por los daños sufridos.

Está previsto que el juicio quede este martes visto para sentencia, después de que declare, en último lugar, el acusado.

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