Nieves, primera en recibir las dos dosis de la vacuna del coronavirus: "Mis hijas me dicen vas a ser famosa"

"Todo muy bien, una maravilla. No había dormido nada la noche anterior, no me duele nada" ha afirmado Nieves, la primera persona en recibir la segunda dosis de la vacuna del coronavirus, durante la entrevista de Manu Sánchez en el matinal de Antena3 Noticias.

La vacuna es segura

Nieves, la primera persona en recibir la segunda dosis, ha aprovechado la entrevista para pedir a la gente que se ponga la vacuna del coronavirus. "Pido a la gente que se ponga la vacuna del coronavirus".

Nieves tiene 82 años. "Mis hijas me dicen ahora vas a ser famosa. Gracias a todos, a esta gente que está aquí, que es maravillosa" ha contado durante la entrevista en el matinal de Antena3 Noticias. "No sufrí nada. Estoy muy bien y quiero que todo el mundo se ponga la vacuna del coronavirus, que se acabe esto de una vez y que todo el mundo se vacune" ha pedido Nieves.

Nieves ha respondido a las preguntas a pesar de sufrir del oído. "Yo tengo un oído que no oigo bien". Su cuidadora ha hecho de traductora durante la entrevista de Manu Sánchez en el matinal de Antena3 Noticias. "Un beso para todos" ha lanzado Nieves al finalizar la entrevista.