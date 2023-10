Se niegan a casarse en el Ayuntamiento de Vitoria si prohíben la entrada de su perro: "Si él no nos trae los anillos, no hay boda"

El 28 de octubre es una fecha marcada en el calendario de Conchi y Roberto ya que es el día de su boda. Todos los planes para ese día incluyen a su perro Mak, con un papel tan fundamental como es la entrega de las alianzas en la ceremonia. En cambio, el Ayuntamiento de Vitoria ha decidido denegar esta posibilidad sin motivos aparentes.

"Mak es alguien muy importante para nosotros, es de nuestra familia y queremos que nos entregue los anillos", contaba la pareja impactada tras la desautorización por parte del Ayuntamiento. "En la puerta del Consistorio no hay ninguna pegatina o placa identificativa que prohíba su entrada en esta instalación municipal, no entendemos que nos hayan denegado la posibilidad, sin argumentar nada sostenible legalmente", explican los vitorianos sin entender los motivos de la alcaldía.

Tras varias conversaciones a través del correo electrónico y en persona para que Mak pueda estar presente en la boda, la pareja obtiene un "no" por respuesta. Por ello, acuden desconcertados al Ararteko y al Síndico para explicarles su situación. "Hemos consultado y revisado la ley y las normas sobre la posibilidad de introducir animales en las dependencias municipales y no hemos encontrado ninguna norma en contra al respecto", explican. Por otro lado, la normativa interna del Consistorio dice que no se permite la entrada de mascotas a la Casa Consistorial y añaden que en breve se colocará una placa en el exterior del edificio para que no haya duda alguna de la prohibición.

Han iniciado una campaña de recogida de firmas

La situación de la pareja vitoriana ha tenido mucho revuelo, tanto que la plataforma Acción para el Respeto Animal se ha puesto en contacto con Conchi y Roberto. Han iniciado una campaña de recogida de firmas que está arrasando en Internet en cuestión de días: más de 30.000 firmas a favor de que Mak asista a la boda de sus dueños en la Casa Consistorial.

La pareja, muy agradecida con el apoyo que han recibido estos días, cuentan que el vínculo con su perro es muy fuerte, "somos inseparables". De hecho, los tres siempre viajan juntos de vacaciones, incluso Mak acompaña todos los días a Conchi al trabajo, una peluquería en la que Mak socializa con los clientes y clientas. "Es muy sociable, está muy acostumbrado a la gente", cuenta Conchi sin poder imaginar el día de su boda sin Mak.