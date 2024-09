Nacho Cano entrega al juez los mensajes del acuerdo que le propuso la becaria que le denunció: "Si me dan 6.000€, yo no procedo legalmente"

Hay novedades en el caso Nacho Cano. El músico del grupo Mecano fue detenido el pasado mes de julio. La becaria y bailarina de su musical 'Malindre', Lesslie Ochoa, le denunció con acusaciones de contratación ilegal de inmigrantes mexicanos. Sin embargo, antes de que el caso llegara a las autoridades, Ochoa ofreció un acuerdo económico, vía WhatsApp, a Cano para evitar el escándalo.

En su defensa, el músico, ha entregado al juez unos mensajes en los que la becaria ofrecía un acuerdo económico para no denunciarlo.

Los mensajes de WhatsApp

En diciembre del año pasado, Ochoa se dirigió a la responsable de producción del músico con una propuesta clara: "Hablé con mi abogado y me dijo que podría demandarlos por negligencia, discriminación, maltrato psicológico y privación de libertad en el hostal, entre otras cosas".

En sus mensajes de WhatsApp, a los que tuvo acceso EL MUNDO, la becaria expresó su intención de resolver el asunto de manera privada. "Por esto, solicito como gratificación de daños y perjuicios una carta de recomendación de Nacho Cano; 5.350 euros depositados en la cuenta de mi madre en México; y mi estadía pagada junto con las comidas en un hotel u hostal hasta el 15 de enero", escribió.

Ochoa advirtió que esta oferta sería más económica que enfrentar los gastos que conlleva un juicio, además de evitar dañar la imagen pública de Cano. "Necesito una respuesta antes de las 6 PM ya que hoy tampoco tendré dónde quedarme y comenzaré a solicitar ayuda por medio de mis redes sociales", urgió en un mensaje enviado a las 3 de la tarde del 22 de diciembre.

"Llegando a ese acuerdo yo no procedo legalmente"

Tres horas después, elevó la cifra a 6.000 euros, comprometiéndose a no proceder legalmente si se cumplían sus demandas: "Llegando a ese acuerdo yo no procedo legalmente" y "ni me acuerdo (de) que existen". Además, aseguró: "Firmo lo que me soliciten siempre y cuando no perjudiquen mi carrera o mi personal y listo. No vuelven a saber de mí. Lo garantizo".

El equipo de Cano decidió apartar a Ochoa del musical, por no respetaba las normas de convivencia, respaldados por las quejas de sus compañeros. No obstante, la bailarina sostiene que su expulsión fue consecuencia de haber presenciado una situación comprometedora entre el músico y otra persona del equipo, lo que según ella, derivó en amenazas y su salida del proyecto.

La denuncia formal de Ochoa ante la Policía resultó en la detención de Cano en julio y el inicio de una investigación por parte del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid. El pasado 30 de agosto, el juez suspendió la sesión en la que los 17 becarios mexicanos iban a declarar, debido a que no pudieron citar a la directora de operaciones del musical, Roxana Drexel.

Una denuncia archivada

Mientras el proceso judicial sigue su curso, la Fiscalía archivó días antes de la detención de Cano una denuncia de Ochoa, concluyendo que, aunque la joven pueda sentirse defraudada por sus expectativas en el proyecto, "lo cierto es que la publicidad que acompaña es clara", subraya el Ministerio Público.

"Si la expulsión referida no responde a estos criterios, deberá hacer su reclamación en la vía jurisdiccional adecuada", señaló el Ministerio Público, que no encontró relevancia penal en los hechos denunciados.

