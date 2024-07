La jueza abre diligencias contra Nacho Cano por supuesta contratación ilegal de inmigrantes

El Juzgado de Instrucción 19 de Madrid ha abierto un procedimiento penal contra el productor musical Nacho Cano y dos personas más debido a la supuesta contratación ilegal de inmigrantes para su espectáculo musical Malinche. La jueza Inmaculada Iglesias acuerda en un auto una serie de diligencias, a la vez que anuncia que una vez practicadas citará a "los investigados" por la presunta comisión de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y delitos contra los derechos de los trabajadores.

Entre ellas, llamar como testigo a la denunciante de los hechos, ofrecer acciones a otros supuestos perjudicados, además de pedir a la Inspección de Trabajo copia del acta de Inspección del 27 de junio y que informe acerca de si los 16 bailarines localizados en situación irregular estaban participando en el espectáculo Malinche.

Hace unas semanas, CCOO Madrid comunicó que se personaba como acusación en la investigación judicial abierta sobre el productor musical con el fin de velar por los derechos de los trabajadores "y que no se produzca una situación de posible fraude". "A Nacho Cano se le acusa de haber traído a España 17 mexicanos para trabajar en su espectáculo y eso es del todo irregular. No se puede venir con un permiso de turismo y luego realizar actividad laboral", mantiene el sindicato.

Polémica comparecencia ante los medios

Fue el pasado 9 de julio, a media tarde, cuando el compositor compareció ante los medios de comunicación tras conocerse su detención en el marco de este procedimiento. En aquel momento, manifestó que su paso por comisaría era debido a su "apoyo" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Se están sacando las cosas de contexto para ir a por mí por la única razón es que apoyo a Ayuso: como ya han ido a por su novio, a por su hermano o a por su padre, el que les queda soy yo", dijo el músico durante la rueda de prensa en el despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo en Madrid.

Nacho Cano calificó la actuación de "persecución política", a la vez que reiteró que si se va a por él, "se va a por Ayuso". "Hay que llevar la atención a otro sitio que no sea la imputación de la mujer del presidente del Gobierno y como Nacho Cano opina como Ayuso..." , expuso.

El productor musical atacó, tras haber expuesto su versión, a la Policía: "el criminal no soy yo, es la Policía, es a los que hay que investigar", dijo. También se refirió al "trato absolutamente inadecuado, ilegal, irresponsable, coactivo y achantador de la Policía" hacia parte de la plantilla de su musical. Además, detalló que su detención fue de tan solo "10 minutos": "Me detienen 10 minutos. Para hacerme la foto, ponerme la huella y salir los medios con la noticia". "Si me encuentran muerto en la cuneta ya sabéis quién ha sido", relató el artista en su comparecencia ante la prensa, tras haber acusado a las fuerzas policiales de seguir "una maniobra orquestada". "Yo no he hecho nada, la intención mía no ha podido ser más positiva", quiso resaltar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com