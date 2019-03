La mujer de Santiago del Valle declara en la Audiencia Provincial de Huelva

Isabel García, mujer de Santiago del Valle y cuñada de Rosa del Valle, presuntos autores de la muerte de Mari Luz Cortés, ha llegado sin incidentes este martes sobre las 07.50 horas a la Audiencia Provincial de Huelva, donde está prestando declaración en el Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia onubense.

Esta declaración se produce después de que a finales del pasado mes de febrero el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid le abriera diligencias por presuntos delitos de omisión del deber de impedir un delito y por falso testimonio, tras acusar a su marido de la muerte de la pequeña en un programa de televisión, según han informado fuentes cercanas al caso.



La familia de Mari Luz Cortés ha decidido personarse como acusación particular en las diligencias abiertas contra Isabel García por presuntos delitos de omisión del deber de impedir un delito y por falso testimonio.



De este modo, el citado juzgado madrileño ya se hizo con las diligencias la pasada semana y este martes acordará si ésta tiene que seguir en prisión por los delitos que se le imputan o bien decretará su libertad con o sin fianza.



Isabel García pasó el sábado 26 de febrero a disposición judicial tras pasar la noche en el complejo policial de Canillas después de confesar en televisión que fue su marido quien asesinó a la niña Mari Luz Cortés, aunque señaló que se trató de "un trágico accidente".

Sin embargo, en su declaración como testigo en el juzgado de Huelva en la primera sesión del juicio exculpó a su marido y aseguró que fue la hermana de éste, Rosa del Valle, la que acabó con la vida de la menor.



No obstante, esta confesión que realizó Isabel García en televisión, donde aseguró que su marido era el culpable de la muerte de Mari Luz Cortés, no influirá en el proceso judicial por la muerte de la menor onubense, según señaló el pasado viernes el presidente de la Audiencia Provincial de Huelva, Jesús Fernández Entralgo, quien aseguró que para el tribunal "sólo existen" las pruebas practicadas en el juicio y no las declaraciones que se hayan podido realizar en los medios de comunicación.