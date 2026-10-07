Sucesos
Una mujer convive con el cadáver de su marido al no tener dinero para el entierro: "No sabía qué hacer con él"
La mujer aseguró que no podía afrontar los gastos del funeral.
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Una mujer ha permanecido durante dos días junto al cadáver de su marido en su vivienda en A Granxa, una pequeña aldea de O Carballiño (Ourense), después de encontrarlo muerto al regresar de hacer la compra.
La mujer asegura que se encontró al hombre tendido en el suelo de una de las habitaciones y que, en aquel momento, "no sabía que hacer con él". Según recoge La Voz de Galicia, la mujer contactó con una amiga tras encontrar a su marido muerto y después llamó a una funeraria para gestionar el traslado del cuerpo.
Desde la empresa funeraria le informaron de que la incineración tendría un coste aproximado de 2.000 euros, una cantidad que, como ha explicado la mujer, no podía afrontar.
Al no poder afrontar los costes de la incineración, la mujer se planteó la posibilidad de fraccionar el pago y comunicó a la funeraria que su marido, antiguo sargento de la Legión, había contratado un seguro de decesos unos meses antes.
Mientras esa situación se resolvía, el cadáver permaneció en la vivienda. Durante esos dos días, la mujer trasladó el cuerpo a la cama y permaneció junto a él. Tal y como explicó a La Voz de Galicia, tuvo "que dormir a su lado".
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Posteriormente, un vecino alertó de lo ocurrido y hasta el domicilio se desplazaron agentes de la Guardia Civil y los servicios funerarios para hacerse cargo del cadáver. Finalmente, un vecino alertó de lo ocurrido. Llamó al 112 y después, acudieron al lugar agentes de la Policía Local, efectivos de la Guardia Civil y servicios funerarios.
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