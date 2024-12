Muere una turista atropellada cuando tomaba el sol en la playa del Inglés de Gran Canaria

Una turista alemana de 64 años ha muerto tras ser atropellada por un todoterreno tipo pick-up cuando se encontraba tomando el sol en la playa. Ocurría en la turística Playa del Inglés, en Gran Canaria, y en hora punta, sobre las 12:30 horas.

El conductor es un trabajador de 50 años y con más de 10 años de experiencia, que conducía un vehículo de reparto de mercancías para los chiringuitos de la playa, y que según el diario La Provincia, ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas. La mujer se encontraba tumbada en plena playa, a unos diez metros del chiringuito número 4 y el conductor circulaba por la arena en un horario no permitido ya que el pliego de prescripciones técnicas de explotación y aprovechamiento de quioscos-bares de las playas de San Bartolomé de Tirajana establece que la entrada y salida de vehículos para el suministro de materiales y mercancías se realizará entre las 8.00 y las 11.00 horas de la mañana, y de 22.00 a 06.00 para la evacuación de aguas.

Al parecer, el vehículo le pasó por encima del tórax a la víctima, y continuó la marcha sin darse cuenta de lo ocurrido, dejando a la mujer fallecida en el acto.

Estaba prohibido circular por ahí a esa hora

Los primeros en llegar, alertados por los propios bañistas, fueron los agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana y Proximidad de la Policía Local, quienes trataron de auxiliar a la mujer junto a miembros de salvamento de Cruz Roja, al tiempo que la Policía tomó declaraciones a testigos para localizar el vehículo implicado, que se encontraba en las inmediaciones. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad CECOES 112 del Gobierno de Canarias recibía una llamada a las 12:30 horas, en la que se alertaba de que una persona precisaba asistencia sanitaria tras ser atropellada por un quad en la playa, pero los médicos del Servicio de Urgencias Canario a su llegada solo pudieron confirmar su fallecimiento.

La Policía Local de San Bartolomé de Tirajana investiga ahora el siniestro que tuvo lugar en El Veril, justo antes del inicio de las Dunas de Maspalomas. El detenido le dijo a los agentes que le tomaron declaración durante la tarde: "No la vi, no me percaté, no la vi". La Policía Local tomó declaración también a los gestores del chiringuito y han solicitado la documentación necesaria a la empresa para aclarar por qué el trabajador conducía un vehículo por la arena a una hora presuntamente no permitida. La ordenanza municipal de circulación en el arenal de Playa del Inglés permite dos excepciones a la norma horaria: solo los vehículos policiales y los de emergencias pueden transitar durante toda la jornada en caso de ser requeridos.

El trabajador se encuentra en calidad de investigado por la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana, aunque por el momento no ha sido detenido y la investigación determinará finalmente si el vehículo transitaba por la playa por el canal habilitado y en el horario permitido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com