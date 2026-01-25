Efemérides de hoy 25 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 25 de enero?

El 25 de enero de 2006, el grupo político y paramilitar Hamás gana por mayoría absoluta las elecciones legislativas en la Autoridad Nacional Palestina (ANP). celebradas ese día para elegir a los 132 miembros del Consejo Legislativo Palestino. Los resultados oficiales sitúan al grupo con 76 escaños frente a los 43 de Al-Fatah, partido que había dominado la política palestina desde los Acuerdos de Oslo, en 1993. Antes de conocerse los resultados, el presidente de la ANP, Mahmud Abbas, reitera su compromiso con la búsqueda de una solución pacífica para la creación del Estado palestino independiente, calificando las elecciones como transparentes, y aceptando el nuevo gobierno liderado por Hamás.

La victoria del movimiento islamista, considerado organización terrorista por varios países y bloques internacionales, sorprende por la contundencia del cambio electoral, que pone fin a una década de hegemonía de Fatah. El resultado provoca una situación de incertidumbre en Oriente Medio y el resto de la comunidad internacional. El desconcierto ocasionado en Israel endurece las relaciones, ya que el Estado Judío rechaza cualquier tipo de negociación con un gobierno liderado por Hamás.

Un 25 de enero, pero de 1890, se funda el Sevilla Fútbol Club como una asociación de carácter cultural y deportivo. El acta fundacional se firma en la ciudad de Sevilla por un grupo de residentes británicos y sevillanos, encabezados por Edward Farquharson Johnston, vicecónsul británico, en un contexto de expansión del fútbol y las reglas de la Football Association en Europa a finales del siglo XIX.

El club disputa su primer partido oficial el 8 de marzo de 1890, frente al Recreativo de Huelva. Es considerado uno de los primeros encuentros de fútbol documentados en España. Con el paso de las décadas, el Sevilla FC se consolida como una de las instituciones deportivas más antiguas del país. Su trayectoria lo convierte en un referente del fútbol español y europeo, especialmente en competiciones internacionales, donde alcanza un destacado palmarés a lo largo de su historia.

¿Qué pasó el 25 de enero?

1533.- Enrique VIII, rey de Inglaterra, se casa con Ana Bolena.

1881.- Thomas Edison y Alexander Graham Bell crean la Oriental Telephone Company.

1915.- Alexander Graham Bell realiza la primera llamada de teléfono transcontinental, entre Nueva York y San Francisco.

1948.- El poeta y ensayista Dámaso Alonso ingresa en la RAE.

1961.- John F. Kennedy realiza la primera rueda de prensa televisada en directo de un presidente de EE UU.

1990.- Comienza sus emisiones regulares Antena 3 Televisión, primera cadena privada de televisión en España.

2004.- La sonda Opportunity aterriza en Marte.

2015.- La coalición izquierdista Syriza, liderada por Alexis Tsipras, gana las elecciones generales en Grecia.

2017.- Trump firma la orden ejecutiva para construir un muro con México.

2023.- Un sacristán es asesinado en un posible ataque yihadistaa tres iglesias de Algeciras.

¿Quién nació el 25 de enero?

1882.- Virginia Woolf, escritora británica.

1942.- Eusebio da Silva Ferreira, futbolista portugués.

1947.- Ángel Nieto, piloto español de motociclismo.

1978.- Vladimir Zelenski, presidente de Ucrania.

1980.- Xavi Hernández, exfutbolista y entrenador español.

1981.- Alicia Keys, cantante, pianista y compositora estadounidense.

¿Quién murió el 25 de enero?

1947.- Al Capone, mafioso italoamericano.

1990.- Dámaso Alonso, poeta y académico español.

1990.- Ava Gardner, actriz estadounidense.

2016.- Denise Duval, soprano francesa.

2018.- Claribel Alegría, poeta nicaragüense.

2023.- Cindy Williams, actriz estadounidense.

2024.- Enriqueta Palacios, poeta.

¿Qué se celebra el 25 de enero?

El 25 de enero se celebra el Día Internacional de la Mujer en el Multilateralismo.

Horóscopo del 25 de enero

Los nacidos el 25 de enero pertenecen al signo del zodiaco Acuario.

Santoral del 25 de enero

Hoy, 25 de enero, se conmemora la Conversión de san Pablo.