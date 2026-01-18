Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere una niña de 9 años tras atragantarse en Murcia

Es el segundo atragantamiento en lo que va de fin de semana, después de que un joven de 19 años perdiera la vida tras comer un gajo de mandarina.

Imagen de archivo de una ambulancia en MurciaEFE

Marta Alarcón
Este sábado por la noche, una niña de 9 años perdía la vida tras sufrir un grave atragantamiento en la pedanía murciana de Valladolises, en Murcia, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias 112.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 20:40 horas, momento en el que una llamada alertó a los servicios de emergencia "de una situación de extrema gravedad". La menor presentaba una asfixia severa provocada por "un atragantamiento que le impedía respirar con normalidad", lo que generó una rápida movilización de los recursos sanitarios y de seguridad.

La menor perdió el conocimiento de camino al hospital

Ante la gravedad del estado de la niña, sus familiares decidieron trasladarla de urgencia en un vehículo particular hasta el Hospital Universitario Virgen de Arrixaca. Sin embargo, durante el trayecto, cuando circulaban por la autovía A-30, a la altura del acceso al Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, se vieron obligados a detenerse al comprobar que la menor había perdido el conocimiento.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato una patrulla de la Guardia Civil y una ambulancia del servicio de emergencias sanitarias 061. A su llegada, los profesionales sanitarios iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar para intentar revertir la situación y salvar la vida de la niña.

Pese a la rápida intervención y a los esfuerzos realizados por los equipos de emergencia, no fue posible recuperar sus constantes vitales y finalmente se confirmó el fallecimiento de la menor en el mismo lugar de los hechos.

Segundo atragantamiento en 48 horas

Este suceso es el segundo atragantamiento de jóvenes en lo que va de fin de semana, ya que este sábado conocíamos la triste noticia de que un joven de 19 años perdía la vida tras atragantarse por un gajo de una mandarina en Alicante.

Los hechos ocurrían este viernes, cerca de las 14:45 horas de la tarde, cuando el joven perdía la vida en la Playa de San Juan, mientras paseaba con un amigo.

Fue su compañero el mismo que alertó a los servicios de emergencia, de que su amigo "se había atragantado con un gajo de una mandarina". Minutos después, acudieron al lugar de los hechos una unidad del Samu, efectivos de la Policía local y la Policía Nacional, que pese a los esfuerzos de reanimar al joven, no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Otros sucesos en Murcia

Este no es el único suceso en la Región de Murcia, ya que en la madrugada de este sábado otro hombre de 41 años perdía la vida tras recibir un disparo, justo en la entrada de su domicilio. Los hechos han tenido lugar en El Algar, Cartagena, en un dúplex situado en la calle Juan XXIII, donde la víctima fue encontrada tendida en el suelo con una fuerte hemorragia. Pese a los intentos de reanimación de los sanitarios, no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

