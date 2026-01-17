Muere un joven de 19 años atragantado por un gajo de una mandarina mientras paseaba con su amigo por Alicante

Este viernes, alrededor de las 14:45 horas de la tarde, un joven de 19 años murió en la playa de San Juan de Alicante, tras atragantarse con un gajo de una mandarina. Según informan medios locales, el chico iba paseando con un amigo por la vía pública cuando, al atragantarse, se cayó al suelo.

Fue su compañero el que llamó a los servicios de emergencias, quienes desplegaron una unidad del Samu. También acudieron efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional, que pese a los esfuerzos de reanimar al joven, no pudieron hacer nada por salvarle la vida: finalmente tuvieron que confirmar su fallecimiento.

Cómo actuar ante un atragantamiento, paso a paso

Lo primero y más importante es mantener la calma y transmitírsela a la persona afectada para evitar que entre en pánico. A partir de ahí, estos son los pasos básicos de actuación ante un atragantamiento:

1. Anímale a toser

La tos es la forma más eficaz de expulsar un alimento u objeto de la vía respiratoria. Inclina ligeramente a la persona hacia delante y anímala a toser con fuerza. En muchos casos, esto es suficiente para resolver el problema. Si aun así no consigue expulsar lo que tiene atorado, pasa al siguiente paso.

2. Golpes entre los omoplatos

Si la tos no funciona, llama al número de emergencias cuanto antes, ya que la obstrucción puede empeorar. Colócate detrás de la persona, mantenla de pie e inclínala un poco hacia delante. Con una mano sujeta su pecho y con el talón de la otra da cinco golpes fuertes y secos entre los omoplatos.

3. Maniobra de Heimlich

Si los golpes no dan resultado, es el momento de realizar la maniobra de Heimlich. Abraza a la persona por detrás, forma un puño con una mano y sujétalo con la otra. Coloca el puño justo por encima del ombligo, en la parte baja del pecho, y realiza cinco compresiones abdominales firmes hacia dentro y hacia arriba. Puedes repetir esta maniobra hasta que el objeto sea expulsado o, en el peor de los casos, hasta que la persona pierda la conciencia.

4. Reanimación cardiopulmonar (RCP)

Si la persona pierde la conciencia, colócala en el suelo y comienza la RCP mientras esperas a que lleguen los servicios de emergencia. La RCP consiste en alternar compresiones torácicas con respiraciones boca a boca, siguiendo el ritmo recomendado, hasta que la persona reaccione o llegue ayuda médica.

