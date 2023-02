Muere una niña de 12 años por peritonitis tras ir tres veces a urgencias y no ser diagnosticada

Una niña de tan solo 12 años de edad ha fallecido en Valencia debido a una peritonitis purulenta por la que previamente acudió hasta tres veces a urgencias.

Los padres de Emma Martínez Gascón le acompañaron a los respectivos centros médicos, dos veces en Viver y uno en Jérica (Castellón). En ninguna ocasión los médicos le detectaron ninguna dolencia grave y supusieron que se trataría de un virus estomacal o simplemente de una de las primeras reglas de la niña.

Los responsables médicos no le realizaron un análisis de sangre ni ningún tipo de prueba exhaustiva por lo que al término de una semana y después de acudir hasta en tres ocasiones a urgencias, la menor de 12 años falleció a causa de una peritonitis purulenta, que derivó en una infección de la sangre, así se lo explicaron desde el centro médico al padre de la chica.

"Mi hija entró en parada cardiorrespiratoria, utilizaron un desfibrilador. Llamaron al SAMU y llegó en 12 minutos. Lograron estabilizarla y la bajaron al Clínico de Valencia. Allí estaba esperando todo el equipo médico pediátrico para operarla. La chiquilla volvió a tener una parada, intentaron reanimarla durante dos horas. Falleció a las dos de la mañana", explicó el padre de la menor, Ramón Martínez.

Los padres denunciarán por negligencia médica

Los progenitores de la menor fallecida tienen previsto presentar una denuncia contra la Administración al considerar que se ha producido una negligencia médica. En Jérica, municipio dónde vivía esta familia, se ha decretado un día de luto por la muerte de Emma.

"Mi hija estuvo 8 días sufriendo"

Tanto Ramón como Beatriz, padres de la chica, han comparecido en directo en Espejo Público. "Estamos destrozados, nuestra hija nos está dando fuerza, ojalá no le pase a ningún niño más. El médico no le vio nada grave a pesar de que les avisé de que mi hijo había sufrido apendicitis. Mi hija se retorcía de dolor en casa y no le hicieron ninguna prueba. Cuando le pusimos la chaqueta para volver a ir al médico se desvaneció y entró en parada cardiorrespiratoria. No queremos que vuelva a pasar, mi hija ha estado 8 días sufriendo", explicaron ambos.

Aitor, de 8 años, falleció por peritonitis tras 5 visitas a urgencias

En noviembre de 2020, Aitor, de ocho años, también murió por peritonitis en el hospital de Elda (Alicante) después de haber acudido hasta en 5 ocasiones por urgencias en solo 4 días. No se le diagnosticó nada grave y apenas se le realizó un análisis de la orina y se le recetaron fármacos para combatir los vómitos. Días después del fallecimiento del menor acudió a Espejo Público la abogada de la familia, Raquel Sánchez Navarro, dónde explicó lo mal que se encontraba el niño: "El niño estaba muy mal, se retorcía de dolor", dijo. Además, Aitor, completamente desesperado por el fuerte dolor abdominal, llegó a decirle a su madre: "Mamá, me estoy muriendo".

Casi dos años después, en septiembre de 2022, dos médicas fueron imputadas por una posible mala praxis relacionada con el fallecimiento de Aitor, por peritonitis, en octubre de 2020.