Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

DANA

Los cementerios de la DANA recuperan la normalidad

Las familias vuelven a llevar flores un año después.

Cementerios DANA

Los cementerios de la DANA recuperan la normalidad | Antena 3 Noticias

Publicidad

Carlos Villán
Publicado:

Un año después, los cementerios de la 'zona cero' de la DANA de Valencia vuelven a llenarse de flores. El agua alcanzó los tres metros de altura, arrastró lápidas y nichos en algunos de ellos. Este 1 de noviembre de 2026 vuelven a ser un lugar para la memoria.

“Escarlett es la víctima 229 y es mi nieta”, dice Mary Rodríguez con la mirada perdida. Ella visita casi a diario la tumba de su hija Janine y de su nieta, la última víctima que contabilizó la justicia. La hija de Mary estaba embarazada de 8 meses. Ha conseguido que se reconozca como fallecida a consecuencia de la DANA a su nieta ‘no nacida’.

“No me la querían contabilizar porque no había nacido, pero era una más. Le quedaba muy poco para nacer”, dice María Rodríguez.

Un año después se sigue buscando a dos víctimas de la DANA. Ernesto hoy no puede llevarle flores a su sobrina Eli porque no ha aparecido el cuerpo. “Muchas veces suena el teléfono y pienso que llaman para decir que la han encontrado”, ansía el tío de Eli.

Elisabeth viajaba en coche junto a su madre. A la madre la encontraron, pero a la hija todavía no. “La búsqueda sigue y sé que no va a parar hasta que la encuentren. Fue una catástrofe sin precedentes y espero que aprendamos la lección para que no vuelva a repetirse”, dice Martínez.

Ana Coll cuenta con detalle cómo vivió las últimas horas y el momento en que su marido le dijo con pánico que la casa no aguantaría la fuerza del agua y que morirían los 4. Ella perdió a su marido y a su hijo de 3 años. Pasó la noche a la intemperie con su hija. “La finca cayó con él y ya no le vi. Le tuve que decir a una niña de 8 años que no llamara más a su hermano porque estaba muerto”, explica Coll.

Ahora, un parque en Sot de Chera, donde residen, lleva el nombre del pequeño y Ana recuerda que a Javi le gustaba mucho jugar.

Mientras la justicia sigue su curso para reparar el dolor de las familias, poder llevar en la fiesta de Todos los Santos unas flores a un cementerio es un gran consuelo para las víctimas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Así estafó 2.000 euros en el metro de Barcelona fingiendo ayudar a los usuarios

Así estafó 2.000 euros en el metro de Barcelona fingiendo ayudar a los usuarios

Publicidad

Sociedad

Imagen de un agente de la Guardia Civil.

Encuentran 27 perros muertos en una furgoneta en la bodega de un barco que viajó desde Barcelona hasta Palma

Dulces de Soria

Polvorreznos y Turreznos: los dulces navideños de Soria

Cementerios DANA

Los cementerios de la DANA recuperan la normalidad

Así estafó 2.000 euros en el metro de Barcelona fingiendo ayudar a los usuarios
Robos

Así estafó 2.000 euros en el metro de Barcelona fingiendo ayudar a los usuarios

Imagen de la manifestación de GKS.
Izquierda Abertzale

Lucha política y sociedad sin clases: así es GKS, la escisión de Bildu que agredió a un periodista

Silvia García, periodista Antena 3 Noticias Fin de Semana, premiada por la divulgación de información de medioambiente en televisión
Premio a la trayectoria

Silvia García, periodista Antena 3 Noticias Fin de Semana, premiada por la divulgación de información de medioambiente en televisión

Silvia García premiada por su labor como especialista en información de medioambiente. Su trabajo, “Pescadores catalanes ayudan a repoblar los bosques de coral del Mediterráneo”, fue emitido en las Noticias de Antena 3 en su edición de Fin de Semana.

Noticias de hoy, jueves 2 de octubre de 2025
NOTICIAS HOY

Noticias de hoy, sábado 1 noviembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, sábado 1 noviembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Un joven de 19 años en estado crítico tras una reyerta esta madrugada en la Playa de las Américas, Tenerife

Un joven de 19 años en estado crítico tras una reyerta esta madrugada en la Playa de las Américas, Tenerife

Ambulancia del SAMUR

Un conductor se da a la fuga tras atropellar a una mujer en Madrid

Imagen de archivo de la Guardia Civil

Detenido un hombre en Roquetas de Mar por intentar deshacerse de un cadáver

Publicidad