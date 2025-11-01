Los cementerios de la DANA recuperan la normalidad

Un año después, los cementerios de la 'zona cero' de la DANA de Valencia vuelven a llenarse de flores. El agua alcanzó los tres metros de altura, arrastró lápidas y nichos en algunos de ellos. Este 1 de noviembre de 2026 vuelven a ser un lugar para la memoria.

“Escarlett es la víctima 229 y es mi nieta”, dice Mary Rodríguez con la mirada perdida. Ella visita casi a diario la tumba de su hija Janine y de su nieta, la última víctima que contabilizó la justicia. La hija de Mary estaba embarazada de 8 meses. Ha conseguido que se reconozca como fallecida a consecuencia de la DANA a su nieta ‘no nacida’.

“No me la querían contabilizar porque no había nacido, pero era una más. Le quedaba muy poco para nacer”, dice María Rodríguez.

Un año después se sigue buscando a dos víctimas de la DANA. Ernesto hoy no puede llevarle flores a su sobrina Eli porque no ha aparecido el cuerpo. “Muchas veces suena el teléfono y pienso que llaman para decir que la han encontrado”, ansía el tío de Eli.

Elisabeth viajaba en coche junto a su madre. A la madre la encontraron, pero a la hija todavía no. “La búsqueda sigue y sé que no va a parar hasta que la encuentren. Fue una catástrofe sin precedentes y espero que aprendamos la lección para que no vuelva a repetirse”, dice Martínez.

Ana Coll cuenta con detalle cómo vivió las últimas horas y el momento en que su marido le dijo con pánico que la casa no aguantaría la fuerza del agua y que morirían los 4. Ella perdió a su marido y a su hijo de 3 años. Pasó la noche a la intemperie con su hija. “La finca cayó con él y ya no le vi. Le tuve que decir a una niña de 8 años que no llamara más a su hermano porque estaba muerto”, explica Coll.

Ahora, un parque en Sot de Chera, donde residen, lleva el nombre del pequeño y Ana recuerda que a Javi le gustaba mucho jugar.

Mientras la justicia sigue su curso para reparar el dolor de las familias, poder llevar en la fiesta de Todos los Santos unas flores a un cementerio es un gran consuelo para las víctimas.

