Monterroso, el pueblo de Galicia que se ha convertido en un ejemplo para los británicos

La llegada de 120 personas procedentes de Mali hasta el pequeño municipio de Monterroso, un pueblo de interior con solo 3.600 vecinos en el interior de Galicia, alteró la paz de Lugo en agosto, puesto que, con ellos, llegó también la polémica. Sin embargo, han sabido darle la vuelta a la situación, y la buena acogida que le han proporcionado a estas personas de entre 18 y 30 años está dando la vuelta al mundo. Tanto es así que la tercera noticia más vista este viernes en el diario británico 'The Guardian' titulaba lo ocurrido de la siguiente manera: "'Nos están dando ejemplo': el pequeño pueblo español que acoge a los refugiados" ("'They’re setting an example for us': the small Spanish town welcoming refugees es el título original")

Reticencias del Ayuntamiento de Monterroso

Mientras se producía una de las mayores crisis migratorias que está viviendo España, con llegada récord de personas en julio y agosto a Canarias en la que se considera la ruta más letal para llegar a Europa desde África, la noticia saltaba al otro lado del país el pasado 19. El Ayuntamiento de Monterroso denunciaba la "total improvisación" y "la falta de planificación" del Gobierno por la llegada de 120 personas al municipio lucense, de la que, según ellos, se enteraron a través de una ONG y, previamente, a través de medios de comunicación. Cuando preguntaron por ello, desde la Subdelegación del Gobierno en Lugo se les aseguró que "no estaban previstos estos desplazamientos y se avisaría de lo contrario", según denunciaban.

"Está provocando alarma social"

En concreto, desde el consistorio lamentaban la "imposición de esta nueva realidad", sin disponer de "un estudio sobre la integración de estas personas ni del impacto de su llegada en los servicios sociales, sanitarios y en la ciudadanía". "Esto se ha hecho de una forma totalmente al azar, sin ningún tipo de previsión, ningún tipo de estudio, ni nada que pueda tranquilizarnos", señalaba el alcalde, Eloy Pérez, en una entrevista en Antena 3 Noticias. En este sentido, el regidor apuntaba a que la falta de información estaba provocando "alarma social" e insistía en que se trataba de un número "desproporcionado" de personas, "cerca de un 10% de los habitantes del núcleo urbano".

Monterroso, de la "alarma" a la integración

Entonces, ¿por qué para 'The Guardian' la situación en Monterroso es ejemplar y por qué ha interesado tanto el asunto a los lectores del periódico? A pesar de este inicio en el que no se auguraba una buena integración de los que serían sus nuevos vecinos, el esfuerzo de todos ha conseguido revertir la situación inicial.

Hace dos semanas llegaronlos 120 refugiados y los vecinos los acogieron con los brazos abiertos al conocer sus historias. "Pues menos mal que han venido, ya que aquí hace falta mano de obra en talleres mecánicos", se alegra un taxista en el centro de la villa al descubrir la formación de algunos de ellos. Otros tienen diversos tipos de estudios, pero todos los jóvenes coinciden en que les sirve cualquier trabajo. Otro de los puntos que ha favorecido esta integración tan rápida es que los propios recién llegados se están esforzando en mantener relaciones con los vecinos, y se les puede ver con su diccionario de español intentando conocer gente y entablar conversaciones por el centro del municipio.

"Ojalá viniesen más"

El deporte también ha sido otro elemento esencial para estos refugiados. La mayoría de ellos han buscado algún equipo de fútbol cercano, lo que llevó al presidente de la Sociedad Deportiva Monterroso, Balbino Martínez, a impulsar una iniciativa de recolecta de ropa deportiva, para ofrecérsela a los jóvenes: "Les vamos a dar pases gratis para que vengan a ver los partidos de la temporada". Además, ahora tienen el proyecto de crear un equipo con ellos. "Queríamos concienciar a la gente de que se trata de personas que abandonan sus hogares para sobrevivir, para buscar una vida mejor", afirma después del éxito de la iniciativa Martínez, y añade: "No son delincuentes ni malas personas".

En la misma línea, el jueves de la semana pasada, la Asociación Cultural Falcatrueiros organizó una calurosa bienvenida oficial con una foliada tradicional. Esto permitió que los pudieran conocer a los nuevos habitantes de Monterroso y la música popular gallega, que sirvió como unión a pesar de la barrera idiomática. De hecho, los malienses se animaron a bailar, tal y como se puede ver en el vídeo de la parte superior.

"Dan mucha vida al pueblo, ojalá viniesen más", defiende uno de los vecinos, portavoz del sentir general de todo un pueblo al que la llegada de los 120 refugiados le ha cambiado la vida. Monterroso ya no volverá a ser igual, ahora es mejor.

