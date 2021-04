Miguel Bosé confiesa en 'Lo de Évole' que "no usa gel hidroalcohólico" y "exige" a Jordi Évole que se quite la mascarilla

El cantante Miguel Bosé explicará este domingo en una entrevista cómo ha vivido él esta año marcado por la pandemia de coronavirus. En la promoción del programa de 'Lo de Évole' se ve como Bosé "exige" al presentador que se quite la mascarilla y asegura que él no habla con gente con mascarilla".

Bosé, desde el inicio de la pandemia, ha mantenido una actitud 'negacionista' con el covid-19 y asegura que "nunca se pone gel hidroalcohólico" y que tampoco se había realizado una prueba PCR para detectar si había contraído el Sars-CoV-2.

Sobre el coronavirus dice que "hay una verdad que no se sabe o no se ha querido saber porque hay un plan urdido para que no se sepa". También han hablado sobre las restricciones vigentes para intentar frenar nuevos contagios y Miguel Bosé ha admitido que este parón, que el no poder hacer conciertos ni giras también le ha afectado económicamente, "como a todo el mundo".

En el programa del domingo, además de hablar sobre su postura ante la pandemia de coronavirus y su 'negacionismo' ante la existencia de este virus, también repasará temas y asuntos de su pasado. En la promoción del programa que se emitirá el domingo confirma que él ha vivido "años salvajes, de sexo a lo bestia, drogas" y asegura que un día se despertó y dijo "se acabó".

El cantante apoyó una manifestación que iba en contra del uso de las mascarillas y mostró en un vídeo su "desacuerdo" con las restricciones implantadas por el covid-19, en concreto, contra el uso obligatorio de la mascarilla. "Estamos en total desacuerdo con la obligación de llevar la mascarilla a todas horas y en todos los lugares públicos", se puede leer en el vídeo.