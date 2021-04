Miguel Bosé su silencio en una entrevista en 'Lo de Évole' de laSexta que se emitirá el próximo domingo en el programa presentado por Jordi Évole. En ella, el actor y cantante, uno de los grandes protagonistas de la pandemia de coronavirus por su postura negacionista, hablará por primera vez después de "cinco o seis años" sin conceder una entrevista a un medio español.

Meses después de aquel aluvión de críticas y coincidiendo con su 65 cumpleaños, Miguel Bosé regresa a Instagram con una nueva cuenta en la que ha borrado todo el contenido que en ella había anteriormente.

"Creo que no hay mejor día para celebrar la vuelta, celebrar la vida, celebrar al universo y dar gracias por todo lo que durante esta ausencia nos ha ido llenando el corazón. Pero, sobre todo, celebrar la verdad", ha dicho en un mensaje.

Asegura que, tras meses desaparecido en redes, ahora será más activo: "Hoy cumplo 65 años que paseo orgullosamente y que en breve estarán activos. Desde aquí os voy a ir contando".

"Lo he dejado todo hace 7 años"

LaSexta ha emitido dos avances y Évole anuncia en Twitter que Bosé hablará de "sus adicciones, la relación con su padre, la presencia de Franco en su casa, como lleva cumplir 65".

"He vivido años salvajes. Drogas, sexo a lo bestia... y un buen día me desperté y dije: 'se acabó'. Lo he dejado todo, todo, todo hace siete años. Solo", explica Miguel Bosé en el extracto. También asegura que su madre "no se murió de coronavirus".

Sobre Franco, dice el cantante que a Franco "se le caía la baba" con su padre cuando iba a su finca. En cuanto a los problemas con su voz, dice: "¿Mi voz? Que va y que viene. Ahora puedo hablar". Asimismo, Bosé señala que "con la edad" no se ha vuelto más conservador: "Me he vuelto más lúcido", apostilla.