Al menos 3 heridos al chocar un tren de pasajeros con una grúa en Cartagena

Tres personas han resultado heridas leves en Cartagena al chocar el tren en el que viajaban con una grúa en la localidad de Alumbres, tal y como han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos de bomberos y de emergencias para socorrer a los heridos, que han podido ser atendidos in situ.

Se trata de una línea de ferrocarril de FEVE, que une Cartagena con Los Nietos. Por ahora se desconocen las causas del accidente.