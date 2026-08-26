Nueva llegada de una lancha a la costa murciana: unos 50 migrantes desembarcan en Calblanque cuatro días después de otro desembarco

Una embarcación con alrededor de 50 migrantes ha llegado este miércoles a las 7:36 horas a Cala de los Dentoles, en el parque regional de Calblanque, en Cartagena. El desembarco fue presenciado por un agente medioambiental, que alertó a los servicios de emergencia. La llegada se produce apenas cuatro días después de que otra embarcación alcanzara la misma zona con 49 personas, entre ellas nueve menores.

No es la primera vez

La presión migratoria en la costa de Cartagena se ha intensificado en los últimos días. El pasado 19 de agosto, una lancha rápida dejó a otras 62 personas en Cala del Barco, en Cabo Tiñoso, un desembarco que fue presenciado y grabado por varios bañistas. La nueva llegada ha provocado la reacción del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que ha denunciado en redes sociales la llegada de "otra lancha rápida con inmigrantes" y ha calificado de "inadmisible" la situación y la "dejación de funciones del Gobierno de España".

Reunión extraordinaria del gobierno murciano

López Miras ha anunciado además que el Consejo de Gobierno de Murcia se reunirá este jueves en Cartagena para abordar la situación y ha reclamado un refuerzo de medios para la Guardia Civil y un mayor control de las costas de la Región.La sucesión de desembarcos en apenas una semana vuelve a situar el litoral de Cartagena como uno de los puntos de atención ante la presión migratoria.