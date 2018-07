El 12,5 por ciento de las mujeres en España han sufrido maltrato a lo largo de su vida

Un 12,5 por ciento de las mujeres mayores de 16 años y residentes en España ha sufrido violencia física o sexual de sus parejas o exparejas a lo largo de su vida, por debajo de la media europea, situada en el 22 por ciento. Son datos de la macroencuesta que el Ministerio de Asuntos Sociales realiza cada cuatro años sobre esta lacra. Más de la mitad de las mujeres que reconocieron haber sido maltratadas asegura que también sus hijos lo sufrieron.

Alfonso Alonso, ministro de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, insiste en la necesidad de la denuncia como el mejor camino para salir de una situación de violencia doméstica.

La investigación, elaborada en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), se ha hecho a partir de entrevistas presenciales a 10.171 mujeres mayores de 16 años, lo que supone 2.171 mujeres más con respecto a 2011.

La macroencuesta revela que el 25,4 por ciento de las mujeres ha sufrido violencia psicológica o de control, el 21,9 por ciento ha padecido violencia emocional, y el 10,8 por ciento ha experimentado violencia económica, porcentajes inferiores a la media europea, cifrada en el 35, 32 y 12 por ciento, respectivamente.

Entre las razones que esgrimen las mujeres víctimas de violencia machista para no acudir ni a la Policía ni al Juzgado se encuentran el no conceder importancia al maltrato (44,6 por ciento), el miedo (26,5 por ciento) y la vergüenza o no querer que nadie lo supiera (21 por ciento).

La mayor parte de las mujeres que han solicitado ayuda, asegura estar bastante satisfecha con la atención recibida por los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado o por los médicos que las han atendido.

Doce de cada 100 encuestadas se confiesan angustiadas, con ganas de llorar e irritables, y el 13% han sentido miedo de sus parejas. Dos tercios de las agredidas reconocen que sus hijos menores han sido testigos de la violencia, y en la mitad de las ocasiones también víctimas.

En una cuarta parte de los casos de maltrato, intervino la policía o la guardia civil, ya fuera ejerciendo como escoltas o recogiendo la denuncia. Ocho de cada 10 de esas denuncias fueron puestas por las propias mujeres. El trato recibido fue satisfactorio para la mayoría.

La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández, ha detallado que un 67,4 por ciento de las mujeres finalizan conscientemente la relación debido a la violencia de género a raíz de algún episodio de maltrato.