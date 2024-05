Con cascos y de noche: el vídeo de la inseguridad para comercios y vecinos en los Bermejales, en Sevilla

Desde hace varias semanas los comerciantes del barrio sevillano de los Bermejales no duermen tranquilos. Los ladrones han puesto el foco en sus negocios. El último de los asaltos se produjo durante la madrugada del pasado jueves en un estanco de la Avenida de Grecia. Dos personas encapuchadas y con la ayuda de una señal de tráfico, que anteriormente habían arrancado de la vía pública, forzaron la puerta de entrada para poder acceder al interior, como se puede ver en el vídeo de la parte superior.

Los fuertes golpes alarmaron a los vecinos, uno de ellos no dudó en sacar su móvil para grabar lo que estaba pasando. Tras esos golpes aparecieron dos personas que salían a toda prisa del local y que iban ataviados con cascos de motos en su cabezas para no ser reconocidos.

La vecina no dudó en gritar a los ladrones: "Policía, estamos llamando a la Policía". Mientras, seguía filmando lo que parecía una película. En las manos, uno de ellos llevaba lo que resultó ser una máquina de cobro automático con la recaudación de varios días.

La denuncia de los vecinos y víctimas

"Lo más triste es que esta no ha sido la primera vez, la semana pasado lo intentaron también, robaron un coche para ello", denuncia Jorge Román, uno de los dueños del local, ya desesperado ante la situación que están viviendo. "En esa ocasión tuve que quedarme a dormir aquí porque la puerta estaba reventada", recuerda sobre el atraco de hace unos pocos días.

Pero Jorge no ha sido el único, a escasos metros se encuentra la tienda Gourmet de José Miguel Bravo, en su caso fue la noche antes del 'pescaíto' de la Feria de Sevilla cuando le avisaron de madrugada para decirle que unos ladrones habían intentado entrar en su negocio: "En mi caso me salvó que tengo una puerta blindada reforzada con hierro y es muy difícil acceder, lo intentaron pero no pudieron".

Sin embargo, los ladrones esa noche lo intentaron justo en el local de al lado, una tienda de comidas, el Tortillón, a la que si pudieron acceder. Su dueña aún recuerda nerviosa ese momento, tal y como ella misma relata: "Justo nos habíamos ido a las dos de la madrugada preparando pedidos, y dos horas más tarde nos avisaron de que habían forzado la entrada, fueron los 20 minutos más largos de mi vida, hasta que llegamos y pudimos comprobar que no se habían llevado nada". Hay que tener en cuenta que era la previa de la Feria de Sevilla, y el negocio de Mariuca tenía numerosos pedidos encargados.

Junto a los negocios de Jorge, José Miguel o Mariuca también han intentado acceder a una juguetería y diversos locales de la zona, por ello no solo los empresarios, sino también los vecinos, demandan más vigilancia policial en la zona ante el aumento de robos.

