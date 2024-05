Las cartas de una jueza a los niños tras los juicios: "Eres muy valiente y ese señor no puede acercarse a ti"

Una jueza de Barcelona se ha hace viral por las cartas dirigidas a los menores, para que puedan entender su decisión. Las misivas están escritas con una clara vocación didáctica y con mucha empatía y las incluye en las sentencias.

Son cartas enviadas a niños que se han visto envueltos en procesos judiciales y no es una iniciativa que se haga habitualmente. La jueza Isabel Giménez cuenta en una entrevista en Antena 3 Noticias cómo surgió la idea de hacer este tipo de textos y cuenta que está inspirada en la Corte Constitucional de Colombia "que utiliza esta técnica en situaciones traumáticas". "Me pareció fascinante", reconoce la jueza. Pensó que podía ser una "buena herramienta" especialmente en casos en los que los niños han sufrido malas experiencias, traumáticas. "También lo consulté con terapeutas y me lo confirmaron".

"La resolución es una resolución normal y corriente con sus hechos y sus normas de aplicación, pero que en la parte final hay un texto que, de forma sintética, le explicas al niño lo que has decidido para que lo entienda. Y para decirles que son muy valientes", explica.

Una vez finalizado todo el proceso judicial, la jueza asegura que no tiene contacto con esos niños. "Alguna vez he tenido noticias por terceros, pero yo personalmente no tengo relación con ellos", afirma Isabel Giménez. "Sé que las cartas le han llegado, que es lo que yo quiero y en algunos de los casos me consta que ha ayudado un poquito. Aunque la reparación de estas situaciones está en manos de los profesionales, no en una carta", añade.

Fragmento de una de las cartas

La titular del juzgado de primera instancia número 19 de Barcelona, Isabel Giménez, envía cartas a los niños para que conozcan la resolución de la sentencia. Este es un fragmento del texto que envió a una niña de 11 años cuya madre había sido maltratada por su marido. La víctima le había denunciado en 2018 y los progenitores tenían la custodia compartida, pero la pequeña aseguraba estar atemorizada cuando le tocaba estar con su padre.

"Mi nombre es Isabel, soy la jueza que ha decidido con quién vas a vivir. Lo primero que quiero decirte es que no te preocupes, que seguirás viviendo con tu mamá y, además, que no tienes que ver ni hablar con el señor que le hizo daño a tu mamá, y que él tampoco puede acercarse a ti y que así se lo hemos dicho para que tú puedas salir a la calle o ir al colegio tranquila y sin miedo (...) Has sido muy valiente al decirnos algunas de las cosas que te dan miedo y que la razón por la que no quieres estar con él es porque te da miedo que le haga otra vez daño a tu mamá".

La magistrada finaliza la misiva dándole las gracias a la menor por la valentía demostrada.

