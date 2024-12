María Blasco denuncia una campaña "inaceptable" de desinformación que daña a la ciencia, al CNIO y a su persona

María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) denuncia que tanto ella como el centro están siendo "víctimas de una campaña de desinformación inaceptable" que está dañando "muchísimo" a la ciencia española, al centro y a su persona. Así lo ha afirmado en una entrevista a EFE, recalcando que ahora mismo su deber es "estar al frente del organismo para aclarar la situación y hacer lo que el patronato le ha pedido que haga".

Tanto el CNIO como su directora, María Blasco, han estado estas últimas semanas en el foco mediático tras conocerse las cuentas deficitarias del centro. De hecho, algunos de los Científicos del CNIO han pedido que se abriera un proceso competitivo para relevar a la actual directora y el patronato ha solicitado una "explicación exhaustiva" de la situación actual de la institución, tanto económica como laboral, así como los motivos y las decisiones que se han tomado y que justifican dicha situación.

Durante la entrevista, Blasco ha manifestado su desacuerdo ante el constante cuestionamiento, dice, de la "excelencia científica del CNIO". Ha relatado que "el centro lo evalúa un consejo externo y la última evaluación fue excelente". Sobre su trabajo, ha afirmado que "las dos últimas evaluaciones de mi trabajo por parte del patronato han sido muy buenas y por eso se ha renovado mi contrato" y ha continuado diciendo: "mi cargo está permanentemente a disposición del patronato, porque soy una trabajadora y me debo a mi patronato y mis patronos y desde luego al CNIO".

Ante las acusaciones, la directora se ha excusado en que el centro sufre una situación de "falta de fondos" y que "el CNIO está congelado desde el 2014 y para renovar los equipamientos científicos del centro tenemos un presupuesto limitado". También relata haberse dirigido a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y niega irregularidades en el programa CNIO-Arte.

Asimismo, ha asegurado que la "precariedad presupuestaria" hace que no puedan atender todas las demandas de equipamiento de todos los investigadores del CNIO y ha apuntado que "la ciencia no es de de izquierdas ni de derechas, es un bien común". "El CNIO es un centro de investigación líder a nivel internacional y no es de recibo que no tenga los recursos económicos necesarios para llevar a cabo las investigaciones y menos que tengamos que poner pedidas de ahorro de cara al año que viene", ha concluido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com