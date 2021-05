Manuel, el electricista que ha encontrado trabajo gracias a un 'influencer' y las redes sociales

La crisis económica producida por la pandemia de coronavirus ha provocado que miles de personas pierdan su trabajo y tengan que buscarse la vida para conseguir un puesto. Es el caso de Manuel, un electricista en paro que salió a la calle con un cartel para darse otra oportunidad.

Un día una joven le fotografió y después un amigo colgó la foto en las redes sociales. Poco tiempo después el tuit se hizo viral y a Manuel le comenzaron a llover las ofertas y el "influencer" que viralizó su foto ha iniciado un movimiento social para ayudar a quienes buscan un empleo.

Manuel trabajaba como instalador y realizaba todo tipo de reparaciones eléctricas, pero también era capaz de hacer arreglos de fontanería en incluso labores de pintor.

La joven que realizó la foto terminó llegando a Gonzalo, un influencer en Instargam con casi 7.000 seguidores, que compartió la historia con un mensaje: "Compartir no cuesta nada", la imagen se convirtió en viral y tras varios días Manuel encontró trabajo en un grupo empresarial, una a las que aspiraba, ya que Gonzalo había colgado sus datos personales en la historia de Instagram.

"Estoy tan nervioso, no me lo puedo creer", dice el hombre en un mensaje que le envió a Gonzalo para darle las gracias por su ayuda. Sin embargo, la historia no acaba aquí, Gonzalo y Elías han iniciado una campaña en redes sociales para ayudar a las personas que buscan empleo. Es una forma de utilizar las redes que ya cuenta con muchos seguidores y nada de postureo.