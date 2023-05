Manu Sánchez: "¿Hacer lo de toda la vida?"

Las canas aparecen a la misma velocidad que las dudas sobre qué hacer para ser un hombre de este tiempo. Y yo que creía que la edad a uno le hacía más sabio... pero no, solicito ayuda. Preguntas sobre casos concretos. Empezamos:

Ámbito: trabajo. Le doy una muy buena noticia a una chica de la que soy el responsable. Ella se alegra una barbaridad. Me lo quiere agradecer con un beso o un abrazo. ¿Lo acepto COMO TODA LA VIDA?

Lugar: vagón de tren. Delante una mujer joven con una maleta más grande que ella. A duras penas puede colocarla arriba, ya saben dónde ¿Le echo una mano COMO TODA LA VIDA?

Situación: Ascensor. Se abre la puerta. Solo estamos ella y yo. ¿Dejo que pase primero COMO TODA LA VIDA?

Una más: entrega de premios. Uno para un hombre. Se le da la mano. Otro para una mujer. ¿Se le da dos besos COMO TODA LA VIDA?

Mi educación, mi forma de ser, mi edad...yo que sé...pues porque soy así...me llevan a hacer LO DE TODA LA VIDA en todos esos casos. Es lo que me sale. No he cambiado aún. Sí hay algo que lo ha hecho, que ya es distinto en mí y otros muchos. Hace solo unos años ni me habría planteado todas estas preguntas. Algo nos está pasando.