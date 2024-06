Malestar en La Minilla con un campamento de indigentes: "No se cortan un pelo. Hemos visto de todo"

Los vecinos del barrio de La Minilla en Las Palmas de Gran Canaria han manifestado su descontento ante la inacción municipal frente a la presencia de personas viviendo en casetas de campaña en los espacios verdes del barrio. Este descontento ha crecido debido al abandono de las zonas comunes, cuyo cuidado es responsabilidad del ayuntamiento.

Según los vecinos, en las zonas ajardinadas hay varias personas pernoctando, con unas siete casetas de campaña. En imágenes que han captado los propios vecinos se pueden observar tiendas de campaña, sombrillas, cocinillas y tendederos montados en los jardines públicos.

Hacen sus necesidades a la vista de todos

Los vecinos aseguran que los ocupantes de las casetas hacen sus necesidades al aire libre, y han presentado testimonios gráficos que lo corroboran. Además, denuncian que el parque para perros se ha convertido en un baño improvisado, generando preocupación por la higiene y la salud pública en la zona, especialmente porque este parque es frecuentado por niños y mascotas.

Un residente comentó: "A la vista de todo el mundo, no se cortan un pelo. Hemos visto de todo", en referencia a la situación que está viviendo la comunidad donde los indigentes utilizan hasta un parque infantil para pasar el rato.

Los 'sin techo' entienden a los vecinos, pero no tienen dónde ir

Llama la atención, hablando con los 'sin techo', cómo entienden la molestia que causan en el vecindario: "Si tienen un parque infantil y un parque de perros y tú estás ahí con el agua de los perros con una cerveza, por supuesto que genera un malestar".

Se trata de personas que han acabado en esta situación de no tener hogar y se ven obligados, según explican, a vivir en la calle: "Yo no robo, no vendo drogas, nadie me alquila nada porque estoy en la calle y no tengo un contrato fijo". Un indigente explicó: "Yo no tengo dónde ir, no puedo más con esto".

El ayuntamiento aún no ha puesto solución

Algunos vecinos han contactado con los trabajadores de limpieza del ayuntamiento, quienes han informado al consistorio sobre la situación. Sin embargo, hasta ahora no se han tomado medidas efectivas para resolver el problema. Esta inacción ha generado frustración y malestar entre los residentes, quienes sienten que sus preocupaciones no están siendo atendidas por las autoridades municipales.

Los residentes de La Minilla exigen una intervención inmediata por parte del ayuntamiento para recuperar la tranquilidad y la limpieza en el barrio. Solicitan soluciones a largo plazo para abordar la falta de vivienda y apoyar a las personas sin hogar, así como medidas urgentes para limpiar y mantener las zonas comunes.

En esta urbanización de lujo de la capital grancanaria hay viviendas que tienen un precio de mercado que puede superar el millón de euros y que ahora coexisten con esta realidad que refleja el aumento de la pobreza en la población canaria y la crisis de vivienda que se vive en la actualidad.

