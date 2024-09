Una madre coloca pegatinas en los coches que invaden las plazas de movilidad reducida: "Si quieres la plaza, también te doy la discapacidad"

Está harta de ver como cada día conductores irresponsables aparcan en plazas de movilidad reducida sin acreditación. A Marian no le ha quedado otra, madre de tres hijos con Ataxia de Friedreich, una enfermedad neurodegenerativa que afecta a la movilidad, ha iniciado una campaña de concienciación e integración en la que aquellos que aparcan indebidamente en sitios reservados se llevan una pegatina colocada en el cristal de su coche. "Ponte en su lugar, no en su sitio" bajo este lema pretende ayudar tanto a aquellas personas que tienen dificultades como es el caso de Daniel, Carolina y Hugo, sus hijos, como ayudar a aquellos que no piensan en los demás "cuando no encuentres aparcamiento no lo hagas ahí, ni cinco, ni dos, ni uno, simplemente busca otro sitio" dice Marian Vaya.

Son muchas las familias que se han puesto en contacto con ella y que le han pedido unirse a la causa. Todo a raíz de colgar un video en redes sociales en el que comenta no solo esta problemática que afecta a su familia. Marian junto a su marido, José y sus hijos de 14, 11 y 7 años explican en @viviendo_con-ataxia como es vivir con una enfermedad que no tiene cura y la única forma de paliarla son sesiones de fisioterapia y una vida activa. "La finalidad de contarlo no es otra que la sensibilización y la concienciación además de luchar por la investigación y la visibilidad de esta enfermedad" señala.

El bolso de Marian está repleto de estas pegatinas. "Si alguien las encuentra en su parabrisas he sido yo" nos dice. Es la forma que tienen familias como la de Marian y José para romper barreras y alzar la voz. "A mí se me caería la cara de vergüenza de encontrarme una pegatina de éstas porque no he sido capaz de ponerme ni un segundo en la piel de otra persona" manifiesta cansada de ver como las plazas adaptadas están ocupadas por vehículos que no están acreditados. "Si quieres la plaza, también te doy la discapacidad de mis niños pero ¿a qué eso ya no mola tanto?" nos comenta una Marian que no se calla "aparcar donde no te corresponde, tampoco mola".

Esta campaña que ya se ha hecho en toda España pretende hacerle la vida más sencilla a esas personas que tienen un duro camino por delante. Para muchos "puede ser una gran idea para concienciar a los que paran o aparcan en las plazas reservadas, otros pensaran que no tengo derecho a poner una pegatina y que ha podido ser una emergencia. Pero una emergencia no pone un parasol, o deja un coche días y días como nos ha pasado este verano donde estábamos de vacaciones" relata.

Marian aprovecha también para denunciar el uso fraudulento de estas tarjetas: "Hay personas que utilizan la de un familiar o conocido que incluso está fallecido". Por todo esto a esta madre de familia no le importa repetirlo hasta la saciedad ya que una pegatina asegura no va a dañar el coche pero quizás si remueva la conciencia de esa persona que probablemente, no sea la primera vez que lo haga. Y es que de acciones como ésta de Marian dependen muchas cosas importantes.

