La madre del asesino de la webcam: "Para mí ella era como una hija"

Viorela Moldovan, una joven rumana de 19 años, fue asesinada el pasado lunes en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz. El asesino, su expareja, Dorel Marcu, confesó el crimen a su padre que vive en Rumanía a través de una webcam. La víctima estaba embarazada.

Un equipo de Espejo Público se ha trasladado hasta Copsa Mico, en Transilvania, para conocer cómo está viviendo su familia este drama a 3.000 kilómetros de distancia. Allí, amigos, vecinos y familiares están destrozados.

La madre de Dorel, Daniela, no se cree todavía lo que ha pasado. "Para mí era como una hija", ha asegurado Daniela. "No me puedo creer lo que ha pasado, no me puedo creer que mi hijo esté preso. Para mi todo esto es como una pesadilla", dice su madre desde Transilvania. La entrevista completa se emitirá este martes por la mañana durante el programa.