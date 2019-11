Continúa sin éxito la búsqueda de Marta Calvo, la joven desaparecida el pasado 7 de noviembre en la localidad valenciana de Manuel tras citarse con un desconocido a través de una página web.

Según ha avanzando en exclusiva el programa Espejo Público, el hombre tiene antecedentes penales y estuvo en prisión en Italia. Las autoridades barajan la posibilidad de que el hombre se hubiera fugado del país tras acudir la madre de Marta a preguntar por ella.

El sospechoso, de 35 años, se podría haber fugado a Italia, donde tiene un pasado delictivo. Las autoridades aseguran que se preparan para "un final duro" en este caso.

Buscan a Marta en pozos y simas

La Guardia Civil busca a Marta en simas ycercanos al lugar donde se le perdió la pista, según han confirmado a fuentes policiales y los vecinos de la calle donde vivía el supuesto responsable de su desaparición.

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, ha informado de que la búsqueda de la joven desaparecida en el pueblo valenciano de Manuel se ha ampliado tanto en la zona como en la vivienda del hombre con quien se había citado, pero ha advertido de que el final puede ser "duro".

Una veintena de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acordonado la calle donde está la vivienda del hombre y llevan desde anoche investigando en su interior: una planta baja con un primer piso en el que estaba alquilado y que, según varios vecinos, se le acumuló el correo en la puerta durante varios días.

Dos días después de la desaparición de Marta Calvo, su madre preguntó a los vecinos si la habían visto en esa casa, ya que esa era la ubicación que había recibido de su hija el día de su desaparición a través de Whatsapp.

No obstante, los vecinos no conocían personalmente al sospechoso, todos coinciden en que "se le veía poco" y "no se sabía nada de su vida personal".

La zona donde vivía el sospechoso es una calle pequeña situada a las afueras de este pueblo, donde viven pocos vecinos, y tras las casas hay una colina que es la zona donde agentes de la Guardia Civil, apoyados por perros especializados en la búsqueda de personas, llevan a cabo las batidas, sobre todo en pozos y en simas.

Los vecinos han insistido en que no saben el aspecto del sospechoso ya que lo habrán visto "dos veces y de noche", pero han confirmado que la última vez que lo vieron fue dos días antes de que fuera la madre a preguntar, coincidiendo con el día que desapareció Marta.