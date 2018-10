Los duros testimonios de dos víctimas de la violencia de género: "Aprendí a conducir por la N-1 mientras él me golpeaba"

Las mujeres que han sido víctimas de malos tratos se sienten solas y muchas veces incomprendidas. La Fundación Mutua madrileña y Antena 3 Noticias continúan su campaña para luchar contra su soledad.

Catalina Zaigen y Macarena García Pérez, dos víctimas de la violencia de género, han compartido con un equipo de Antena 3 Noticias lo que vivieron. Catalina cuenta que a "los 15 días de comenzar" la convivencia con su pareja sufrió "el primer maltrato", una agresión que, en el caso de Macarena, ocurrió "el día antes de la boda".

En cuanto a las denuncias interpuestas contra sus agresores, la primera reconoce que le perdonó "la primera vez después de una denuncia, con lo cual fueron dos denuncias". "Yo tampoco denuncié a la primera (agresión) porque me vi tan mierda que me metí en casa, y es como si dijera: 'bueno pues que termine su trabajo'", confiesa Macarena.

"A mi las órdenes de alejamiento no me han servido", afirma Catalina. "A mí sí me han servido, y cuando se termine la orden de alejamiento él va a venir a por mi", recalca Macarena.