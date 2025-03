Víctimas de la DANA, sobre los autos de la jueza del caso: "Dice lo que todos pensamos. Todo fue un fallo monumental"

El nombre del marido de María Ángeles, Miguel Manuel Bonilla, es uno de los que aparece en el recuento de fallecidos en el auto notificado este lunes por la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja que centraliza las investigaciones sobre las consecuencias de la DANA del 29 de octubre. Su familia es una de las centenares que se rompió de dolor aquel día. Hoy nos ha atendido en su casa de Paiporta: "Me sentí fatal al leer el auto porque ver ahí el nombre de tu marido en la lista de fallecidos, te remueve todo y me hundí". Considera que "la jueza está haciendo una gran labor” porque, según asegura, "lo que dice es lo que todos pensamos".

María Ángeles señala que se siente reconfortada por todos los pasos de la magistrada. Afirma que "aquel día hubo muchas noticias en la prensa, en todos los medios en general" y "quienes tenían la responsabilidad no debían de haber esperado a esa reunión del Cecopi por la tarde, tendrían que haber convocado esa cita por la mañana porque tenían información sobrada de que había inundaciones en otros sitios, como Chiva". Y se sigue preguntando por qué "con todos los datos que tenían a su alcance no supieron hacer algo". Por eso, opina que todo "fue un fallo monumental".

En cuanto a la labor judicial de la titular del juzgado al frente de la instrucción, solo tiene palabras de elogio: "Está actuando correctamente y tocando todos los puntos para averiguar todo". No puede evitar emocionarse cuando recuerda cómo murió su esposo: "Cuando mi marido falleció eran pasadas las 19 horas, de golpe, nos vino una ola. No nos dio tiempo. Fue un tsunami. Nosotros éramos ignorantes, inocentes. No pudimos hacer nada".

La portavoz de las víctimas agracede su tarea a la jueza

Por su parte, Mariló Gradolí, portavoz de 'Associació de Víctimes de la dana 29 d’octubre' destaca su "respeto" y "agradecimiento" a la tarea que esta realizando la jueza. "Nos vemos muy reconfortados por su parte", apunta. "Ese último auto refleja que era la Generalitat Valenciana la que tenía la responsabilidad y obligación de darnos seguridad y salvarnos en ese momento", señala. "Gracias a la instrucción estamos conociendo historias muy duras", lamenta.

Antena 3 Noticias también ha hablado con Christian Lesaec, presidente de la 'Asociación de damnificados dana Horta Sud', quien valora esta última resolución de la jueza de manera "bastante positiva". "Estamos un poco tristes porque solo ha admitido dos de las imputaciones que pedíamos pero la citación de Salomé Pradas y Emilio Argüeso demuestra que íbamos bien encaminados". Lesaec considera que "información había y de sobra, como constata la jueza" y que "no se actuó con la debida seriedad, necesidad y, sobre todo, rapidez ante la situación".

